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Юлия Соколова, редактор ленты

Корректировал обстрелы Черкасской области: агент РФ из партии Жириновского получил пожизненное

в'язниця
Фото: Unsplash

В Украине приговорили к пожизненному заключению российского агента, корректировавшего ракетные обстрелы Черкасской области.

О деталях проинформировали в Службе безопасности Украины.

Злоумышленник работал на главное управление генштаба ВС РФ (известное как ГРУ). Он корректировал удары оккупантов по военной и критической инфраструктуре в Черкасской области.

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Информацию передавал через анонимный чат в мессенджере.

Агента РФ удалось задержать в мае 2023 года “на горячем”. Он как раз фотографировал внешний “периметр” местного предприятия Укроборонпрома.

Врагу были нужны фото- и видеоизображения завода, а также геолокации его объектов для подготовки прицельного удара.

Что известно о российском агенте

На сотрудничество с врагом пошел житель Херсонской области.

После оккупации региона он перешел на сторону РФ. Злоумышленник добровольно вступил в так называемую Либерально-демократическую партию РФ, учрежденную Владимиром Жириновским, которая обустроила “ячейку” в оккупированном Херсоне.

– Находясь в рядах этой “партии”, предатель призывал местных жителей поддержать оккупантов и приходил на российские блокпосты, где предлагал свою помощь в войне против Украины, — отметили в СБУ.

Так он попал в поле зрения военной разведки РФ и был завербован. Оккупанты поставили ему задачу: поехать в Черкасскую область для сбора разведывательной информации.

Для маскировки злоумышленник притворялся переселенцем. Прибыв в регион, он пытался определить ключевые транспортные развязки, координаты административных зданий и оборонных предприятий.

Во время задержания у предателя изъяли мобильный телефон, который он использовал для переписки с российским ГРУ.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник получил высшую меру наказания – пожизненное заключение.

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Источник: СБУ
агенти Кремля, Война в Украине, Владимир Жириновский, Ракетные удары России, Російська агресія, СБУ, Черкаська область
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