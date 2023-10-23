Коригував обстріли Черкащини: агент РФ із партії Жириновського отримав довічне
В Україні засудили до довічного ув’язнення російського агента, який коригував ракетні обстріли Черкаської області.
Про деталі поінформували в Службі безпеки України.
Зловмисник працював на головне управління генштабу ЗС РФ (відоме як ГРУ). Він коригував удари окупантів по військовій та критичній інфраструктурі в Черкаській області.
Інформацію передавав через анонімний чат у месенджері.
Агента РФ вдалося затримати в травні 2023 року на гарячому. Він якраз фотографував зовнішній периметр місцевого підприємства Укроборонпрому.
Ворогу були потрібні фото- та відеозображення заводу, а також геолокації його об’єктів для підготовки прицільного удару.
Що відомо про російського агента
На співпрацю з ворогом пішов житель Херсонщини.
Після окупації регіону він перейшов на бік РФ. Зловмисник добровільно вступив до так званої Ліберально-демократичної партії РФ, заснованої Володимиром Жириновським, яка облаштувала “осередок” в окупованому Херсоні.
– Перебуваючи в лавах цієї “партії”, зрадник закликав місцевих жителів підтримати окупантів і приходив на російські блокпости, де пропонував свою допомогу у війні проти України, – зазначили в СБУ.
Так він потрапив у поле зору воєнної розвідки РФ та був завербований. Окупанти поставили йому завдання: поїхати на Черкащину для збору розвідувальної інформації.
Для маскування зловмисник прикидався переселенцем. Прибувши в регіон, він намагався визначити ключові транспортні розв’язки, координати адміністративних будівель та оборонних підприємств.
Під час затримання у зрадника вилучили мобільний телефон, який той використовував для листування з російським ГРУ.
Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник отримав найвищу міру покарання – довічне ув’язнення.
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Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук