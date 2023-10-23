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На севере Украины готовят новые группы ПВО с современным западным вооружением — Наев

ППО

В Северной операционной зоне продолжается формирование и подготовка новых мобильных огневых групп противовоздушной обороны.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, эти мобильные группы оснащены современными образцами вооружения иностранного производства.

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Сергей Наев подчеркнул, что мобильные огневые группы играют важную роль в защите неба Украины, ведь эти экипажи работают в режиме 24/7.

Зенитные пулеметные установки — это адекватный ответ на стратегию России по истощению нашей системы противовоздушной обороны, отмечает командующий. Ведь оккупанты ожидают, что Силы обороны будут тратить дорогие ракеты для уничтожения целей.

Зато зенитная пулеметная установка использую относительно недорогой боекомплект.

Война в Украине, Сергей Наев
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