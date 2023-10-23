Марта Бондаренко, редакторка стрічки
На півночі України готують нові групи ППО із сучасним західним озброєнням – Наєв
У Північній операційній зоні триває формування та підготовка нових мобільних вогневих груп протиповітряної оборони.
Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
За його словами, ці мобільні групи оснащені сучасними зразками озброєння іноземного виробництва.
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