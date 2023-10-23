На півночі України готують нові групи ППО із сучасним західним озброєнням – Наєв

Гасили недопалки об руку так, що я бачив свою кістку! Історія хлопця, який пережив полон

Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.

21 Жовтня, 12:30

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