В Новой Каховке оккупанты разыскивают своих 60 дезертиров – Генштаб

В оккупированной Новой Каховке Херсонской области российские военные и местная так называемая полиция усилили режимные мероприятия, ведь разыскивают своих беглецов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Так называемая оккупационная полиция разыскивает до 60 российских дезертиров по всему городу. О причинах бегства военных пока не известно.

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В Генштабе отмечают, что на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам россиян.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск уничтожено четыре артиллерийских средства противника.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 607-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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