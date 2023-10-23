У Новій Каховці окупанти розшукують своїх 60 дезертирів – Генштаб
В окупованій Новій Каховці Херсонської області російські військові та місцева так звана поліція посилили режимні заходи, адже розшукують своїх утікачів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Так звана окупаційна поліція розшукує до 60 російських дезертирів по всьому місту. Про причини втечі військових поки що не відомо.
У Генштабі наголошують, що на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах росіян.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ знищено чотири артилерійських засоби противника.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 607-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук