Тільки про фронт: Зеленський знову зібрав Ставку
У понеділок, 23 жовтня, президент Володимир Зеленський вчергове провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.
За словами глави держави, вона була присвячена лише ситуації на фронті.
– Важлива Ставка. Лише про фронт, лише про наші наступальні та оборонні дії, – наголосив Зеленський.
Учасникам засідання надали всю поточну інформацію щодо ситуації на полі бою. Військові та розвідка отримали доручення.
– Працюємо далі над звільненням нашої землі, – додав президент.
Володимир Зеленський збирав Ставку і 17 жовтня. Тоді обговорювалися бої біля Авдіївки, Бахмута, Марʼїнки, на Купʼянському та Запорізькому напрямках. Окремою темою була міжнародна політика.
А 20 жовтня президент провів нараду із військовим командуванням на Херсонщині. Вона стосувалася ситуації на передовій – на ключових напрямках боїв (Авдіївка, Куп’янський напрямок, Південь України).
У нараді брали участь головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та інші військові командири.
Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук