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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Тільки про фронт: Зеленський знову зібрав Ставку

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У понеділок, 23 жовтня, президент Володимир Зеленський вчергове провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

За словами глави держави, вона була присвячена лише ситуації на фронті.

– Важлива Ставка. Лише про фронт, лише про наші наступальні та оборонні дії, – наголосив Зеленський.

Учасникам засідання надали всю поточну інформацію щодо ситуації на полі бою. Військові та розвідка отримали доручення.

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– Працюємо далі над звільненням нашої землі, – додав президент.

Володимир Зеленський збирав Ставку і 17 жовтня. Тоді обговорювалися бої біля Авдіївки, Бахмута, Марʼїнки, на Купʼянському та Запорізькому напрямках. Окремою темою була міжнародна політика.

А 20 жовтня президент провів нараду із військовим командуванням на Херсонщині. Вона стосувалася ситуації на передовій – на ключових напрямках боїв (Авдіївка, Куп’янський напрямок, Південь України).

У нараді брали участь головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та інші військові командири.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, ЗСУ
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