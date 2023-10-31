Больше изобретательности, а не драмы: эксперт о создании ВСУ гибридных систем ПВО

Тот факт, что Украина адаптировала американские ракеты к системам ПВО советского образца, свидетельствует о необычайной изобретательности украинцев.

Об этом заявил военный эксперт Петр Черник в эфире телемарафона Єдині новини.

Таким образом он прокомментировал недавний материал газеты The New York Times на эту тему.

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Журналисты поинтересовались у эксперта, чего больше в создании таких гибридных систем ПВО – “драмы” из-за сложной ситуации во время войны, “или находчивости”.

– Если рассматривать это с точки зрения нынешнего исторического момента, то действительно больше изобретательности… Когда такая хорошая ракета, как AIM-9 Sidewinder – самая массовая, которая существует в режиме воздух-воздух, перерабатывается под режим поверхность-воздух и интегрируется в старые комплексы, такие как Куб (Квадрат) – это колоссальный признак того, что у украинцев не просто хорошо с интеллектом, а невероятно хорошо, — подчеркнул Черник.

По мнению эксперта, “драмой” можно считать то, что украинская нация “не занималась своей обороной в достаточной степени с 1991 года, так, как должна была заниматься”.

Петр Черник также считает главной причиной этой войны стремление РФ вернуть “украинский интеллект обратно в Московскую империю”.

О чем говорилось в материале NYT

По данным издания, проект по комбинированию советских систем ПВО и американских ракет получил название FrankenSAM. Он был запущен в конце прошлого года совместно Украиной и США.

Тогда украинские власти обратились к союзникам с просьбой помочь найти ракеты для около 60 советских пусковых установок и радаров Бук. Украинцы предложили переоборудовать пусковые установки под зенитные ракеты калибра НАТО.

Издание отмечает, что существует два варианта импровизированных зенитных ракетных комплексов. Один из них объединяет пусковые установки Бук и американские ракеты Sea Sparrow, а другой – советские радары и американские ракеты Sidewinder.

Фото: Воздушные силы ВСУ

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