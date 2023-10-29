Украина и США комбинируют советские системы ПВО с американскими ракетами — NYT

С приближением зимы, когда Россия, вероятно, участит атаки по энергообъектам Украины, украинские войска все чаще используют комбинированные системы, которые созданы благодаря совместным экспериментам Украины и Пентагона.

Как пишет New York Times, проект по комбинированию систем ПВО получил среди американских официальных лиц название FrankenSAM.

Проект, в ходе которого были совмещены современные зенитные ракеты западного калибра с переоборудованными советскими пусковыми установками и радарами, уже стоит на вооружении украинских войск.

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— Два варианта этих импровизированных зенитных ракетных комплексов, один из которых объединяет советские пусковые установки Бук и американские ракеты Sea Sparrow, а другой — советские радары и американские ракеты Sidewinder (ракеты AIM-9M, — Ред.), прошли испытания на военных базах США и будут поставлены в Украину осенью этого года, — говорится в сообщении.

Третья ракетная система Hawk, наиболее популярная система времен холодной войны, была впервые продемонстрирована на поле боя в Украине на этой неделе, что является примером того, что высокопоставленный представитель Пентагона Лора К. Купер, назвала в этом месяце FrankenSAM — ПВО, возвращенные к жизни.

В совокупности эти системы FrankenSAM “способствуют устранению критических пробелов в системе ПВО Украины, а это самая важная задача, которая стоит перед Украиной сегодня, — сказала Купер, которая является заместителем помощника министра обороны США по вопросам политики в отношении России, Украины и Евразии.

Практически с самого начала войны Украина пыталась сочетать наступательные вооружения — свои устаревшие запасы советских времен и полученные от Запада — неожиданными, но во многих случаях успешными способами, отмечает NYT.

В прошлом году американские военные чиновники с восхищением отзывались о способности Украины “макгайверствовать” благодаря своему арсеналу — метафоре телешоу 1980-х годов, в котором главный герой использует простые самодельные приспособления для выхода из затруднительных ситуаций.

Теперь проект FrankenSAMs пытается сделать то же самое для ПВО Украины.

За последние 20 месяцев Запад поставил Украине целый ряд средств ПВО, включая современные системы Patriot и IRIS-T, танки с зенитными установками и более 2 тыс. ракет для ПЗРК Stinger.

На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что его правительство предоставит Украине еще три батареи современных систем ПВО, включая еще одну систему Patriot, в рамках так называемого зимнего пакета стоимостью около $1,5 млрд.

В четверг администрация объявила о выделении Украине еще $150 млн в качестве военной помощи — пакета вооружений, включающего дополнительные боеприпасы для трех видов систем ПВО, в том числе ракеты AIM-9M Sidewinder для одного из комплексов FrankenSAMS.

Как пишет NYT, теперь, когда в арсенале Украины есть западные танки, бронетехника, средства ПВО и ракеты дальнего радиуса действия, а истребители уже на подходе, Украина, по словам официальных лиц, в основном нуждается в тех вооружениях, которые она уже получила, а не в тех, которые еще предстоит отправить.

Когда началась программа FrankenSAM

FrankenSAMs — это смесь и того, и другого. Программа зародилась в конце прошлого года, когда украинские власти обратились к союзникам с просьбой помочь найти ракеты для около 60 советских пусковых установок и радаров Бук, которые простаивали в украинских арсеналах. Зная, что Западу будет сложно получить боеприпасы российского производства для установки систем Бук, украинцы предложили переоборудовать пусковые установки под зенитные ракеты калибра НАТО, переданные Соединенными Штатами.

— Мы поняли, что нужно искать какие-то решения, — сказала NYT Александра Устинова, председатель комиссии Верховной Рады Украины по вопросам поставок вооружений с Запада.

По ее словам, украинские чиновники предложили в интересах экономии времени самим заняться сборкой оружия, “потому что на зимний период нам крайне необходима противовоздушная оборона, и именно она будет использоваться”.

Однако американские инженеры настояли на проведении работ, и им потребовалось более семи месяцев, чтобы проверить и утвердить эту комбинацию после того, как в январе Пентагон согласился предоставить для проекта ракеты Sea Sparrow. По словам Устиновой, первые несколько отремонтированных пусковых установок и ракет Бук поступили в Украину совсем недавно.

По ее словам, Украина была готова направить в США еще 17 пусковых установок Бук для переоборудования, однако американские инженеры смогли ежемесячно переоборудовать только пять.

Еще одна разработка — импровизированная наземная пусковая установка, использующая советские радары для стрельбы старыми американскими ракетами, которые обычно используются на истребителях, — была обнародована одновременно с пакетом помощи в области безопасности стоимостью $200 млн.

FrankenSAM использует американские сверхзвуковые ракеты AIM-9M Sidewinder, разработанные в 1950-х годах и применяемые на истребителях F-16 и F-18. Теперь они являются частью импровизированной наземной пусковой установки, которую Купер представила в Брюсселе как “настоящую инновацию”, которая, по ее словам, поможет ускорить создание системы ПВО Украины, “вместо того чтобы, как вы знаете, тратить годы и годы на ее разработку”. Когда именно она будет поставлена на Украину, пока неясно.

Самое мощное оружие FrankenSAM

Американские оборонщики и инженеры также продолжают испытывать, возможно, самый мощный комплекс в рамках FrankenSAM: ракетно-пусковую станцию Patriot, которая работает со старыми радарными системами Украины отечественного производства.

В среду представитель Пентагона сообщил, что в этом месяце на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико был проведен испытательный полет этой системы, в результате которого был успешно поражен беспилотник, на который она была нацелена. По словам чиновника, систему планируется направить в Украину зимой этого года вместе с ракетами и другими компонентами Patriot, переданными в дар несколькими союзниками.

Кан Касапоглу, аналитик по вопросам обороны из вашингтонского Института Хадсона, высоко оценил идею интеграции советского оборудования с более современными западными ракетами как способ помочь Украине “сохранить свой арсенал для предстоящей долгой войны”.

По словам Касапоглу, это также “дает возможность применить на практике оружие, которое пылится на полках в столицах стран НАТО”.

Источник : NYT

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