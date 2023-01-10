Могут перехватывать самолеты и крылатые ракеты: характеристики снарядов Sea Sparrow
фото- wikipedia
Недавно стало известно, что США в своем ближайшем пакете помощи могут предоставить Украине ракеты ПВО RIM-7 Sea Sparrow. Эти снаряды обладают способностью сбивать крылатые ракеты как с земли, так и с моря.
Ракеты противовоздушной обороны оснащены радиолокационной наводкой и используются для перехвата самолетов и крылатых ракет. Характеристики снарядов Sea Sparrow – читайте в материале.
По словам военного эксперта Алексея Гетьмана, ранее Sea Sparrow являлась ракетой класса воздух-воздух (в своем первоначальном варианте), которую использовали воздушные силы США. Они усовершенствовали ее до воздух-земля, а сейчас они доделывают снаряды до класса земля-воздух или земля-земля.
Если будет земля-воздух, то мы понимаем, что это может быть зенитная ракета. Есть разговоры о том, что они могут переоборудовать эти ракеты в наши пусковые установки С-300 и Бук. Я могу поверить, что эту ракету можно адаптировать на комплекс Бук. У нас ведь грамотные инженеры, которые смогут это сделать.
Хотя и Sea Sparrow – это ракеты достаточно малой дальности, но для тех целей, для которых мы будем их использовать, большая дальность не нужна. Хватит снарядов, уничтожающих ракеты на расстоянии 60-70 км.
Также у этих ракет есть радиолокационное наведение. С его помощью можно и перехватывать, и сбивать самолеты с крылатыми ракетами. Однако количество ракет и их точная модификация пока неизвестны.
RIM-7 Sea Sparrow называют еще морским воробьем, ведь это – управляемая корабельная зенитная ракета, которую разработали в 60-х годах прошлого века.
Sea Sparrow: характеристики
- снаряд имеет массу до 230 кг;
- длина – 3,64 м;
- диаметр – 0,203 м;
- размах крыльев – более 1 м;
- максимальная дальность стрельбы – 30 км;
- максимальная высота поражения – 15 300 м;
- боевая часть – осколочно-фугасная WDU-27/B;
- масса БЛ – 40,5 кг;