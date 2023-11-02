Эксперты рассказали, какие проблемы создает для РФ получение Украиной ATACMS

Получение Украиной американских дальнобойных ракет ATACMS создает дилемму для войск РФ.

Об этом сообщает Insider.

Указано, что важные объекты, необходимые России для ведения боевых действий, теперь являются очень уязвимыми, поскольку находятся в пределах досягаемости Украины.

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— Эксперты говорят, что это является огромным вызовом для России, которая теперь должна решить, как лучше защитить и, возможно, передислоцировать свои ключевые активы без значительного снижения их ценности с точки зрения боевых действий, — говорится в сообщении.

Сейчас считается, что США предоставили Украине ATACMS с радиусом действия сто миль (примерно 160 км).

Как указывает сотрудник Национального института стратегических исследований Украины Николай Белесков, ракеты с кассетным вооружением являются очень эффективным оружием против относительно незащищенных целей, таких, как вертолеты и самолеты, системы ПВО, военные корабли, объекты технического обслуживания и склады боеприпасов.

По его словам, российское военное руководство, скорее всего, теперь будет пытаться отвести уязвимые и ценные цели в тыл.

В то же время существуют практические ограничения на то, сколько российской военной техники можно отвести назад, не оставляя уязвимыми войска на передовой.

Эксперты Международного института стратегических исследований (IISS), британского аналитического центра, также отметили, что незащищенная “мягкотелая техника”, как, например, вертолеты, является уязвимой, о чем четко свидетельствуют последствия ударов, нанесенных Украиной в середине октября.

— Поскольку вариант, полученный Украиной, не является эффективным против защищенных целей из-за своей конструкции боеголовки, Россия может ответить на передачу путем строительства защищенных укрытий для самолетов, — написали исследователи Зузанна Гвадера и Тимоти Райт.

Однако Россия не часто прибегает к такому шагу, даже когда угрозы, кажется, требуют усиления силовой защиты. Кроме того, Москва может переместить уязвимые объекты в места, находящиеся за пределами досягаемости украинских систем.

— Хотя такие шаги, вероятно, уменьшат уязвимость российского оборудования к будущим украинским атакам, они также сократят время пребывания российских вертолетов и самолетов в воздухе из-за ограничений на топливо и дальность полета, — указывают эксперты.

Дэн Райс, бывший специальный советник военного руководства Украины и президент Американского университета в Киеве, заявил, что с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года “значительная часть российской армии имела безопасное убежище на большей части территории Украины”.

— Больше нет. Они все под прицелом лучшей армии в Европе. Украина собирается одну за другой уничтожить все ценные российские цели в оккупированной Украине, — добавил он.

Ранее в The Economist сообщили, что 30 октября Украина впервые нанесла удар по оккупированному Крыму американскими ракетами большой дальности ATACMS.

Источник : Insider

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