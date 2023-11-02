Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Взрывы в Миргороде и в Хмельницкой области: главные события ночи 31 октября
В Польше задержали украинцев, у которых на балконе обнаружили тело младенца
Срочно
В Миргороде Полтавской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги
Евро резко подорожал, доллар подешевел: курс валют на 31 октября
Ночная атака дронов на Украину. Мэр Хмельницкого поблагодарил силы ПВО за защиту
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Эксперты рассказали, какие проблемы создает для РФ получение Украиной ATACMS

ATACMS
Фото: Getty Images

Получение Украиной американских дальнобойных ракет ATACMS создает дилемму для войск РФ.

Об этом сообщает Insider.

Указано, что важные объекты, необходимые России для ведения боевых действий, теперь являются очень уязвимыми, поскольку находятся в пределах досягаемости Украины.

Сейчас смотрят

— Эксперты говорят, что это является огромным вызовом для России, которая теперь должна решить, как лучше защитить и, возможно, передислоцировать свои ключевые активы без значительного снижения их ценности с точки зрения боевых действий, — говорится в сообщении.

Сейчас считается, что США предоставили Украине ATACMS с радиусом действия сто миль (примерно 160 км).

Как указывает сотрудник Национального института стратегических исследований Украины Николай Белесков, ракеты с кассетным вооружением являются очень эффективным оружием против относительно незащищенных целей, таких, как вертолеты и самолеты, системы ПВО, военные корабли, объекты технического обслуживания и склады боеприпасов.

По его словам, российское военное руководство, скорее всего, теперь будет пытаться отвести уязвимые и ценные цели в тыл.

В то же время существуют практические ограничения на то, сколько российской военной техники можно отвести назад, не оставляя уязвимыми войска на передовой.

Эксперты Международного института стратегических исследований (IISS), британского аналитического центра, также отметили, что незащищенная “мягкотелая техника”, как, например, вертолеты, является уязвимой, о чем четко свидетельствуют последствия ударов, нанесенных Украиной в середине октября.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

— Поскольку вариант, полученный Украиной, не является эффективным против защищенных целей из-за своей конструкции боеголовки, Россия может ответить на передачу путем строительства защищенных укрытий для самолетов, — написали исследователи Зузанна Гвадера и Тимоти Райт.

Однако Россия не часто прибегает к такому шагу, даже когда угрозы, кажется, требуют усиления силовой защиты. Кроме того, Москва может переместить уязвимые объекты в места, находящиеся за пределами досягаемости украинских систем.

— Хотя такие шаги, вероятно, уменьшат уязвимость российского оборудования к будущим украинским атакам, они также сократят время пребывания российских вертолетов и самолетов в воздухе из-за ограничений на топливо и дальность полета, — указывают эксперты.

Дэн Райс, бывший специальный советник военного руководства Украины и президент Американского университета в Киеве, заявил, что с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года “значительная часть российской армии имела безопасное убежище на большей части территории Украины”.

— Больше нет. Они все под прицелом лучшей армии в Европе. Украина собирается одну за другой уничтожить все ценные российские цели в оккупированной Украине, — добавил он.

Ранее в The Economist сообщили, что 30 октября Украина впервые нанесла удар по оккупированному Крыму американскими ракетами большой дальности ATACMS.

Читайте также
Весной будет прорыв на фронте: как ATACMS способны изменить ход войны
Ракети ATACMS

Источник: Insider
ATACMS, Война в Украине, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Из-за падения обломков дрона в Ивано-Франковской области загорелось общежитие
Дрони Шахед
В Винницкой области во время ночной атаки дронов сбили один Shahed
Эксперты рассказали, какие проблемы создает для РФ получение Украиной ATACMS
Ночью россияне направили на Львовщину 16 шахедов: есть попадание в критическую инфраструктуру
Эксперты рассказали, какие проблемы создает для РФ получение Украиной ATACMS
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 03.11.2023
DeepStateMap
Ночная массированная атака РФ на Хмельницкую область: попаданий и пострадавших нет
Эксперты рассказали, какие проблемы создает для РФ получение Украиной ATACMS

Загрузка

Игры
Видео
Робот-сапер, обезвреживающий мины-лепестки – уникальная разработка украинских изобретателей

Все для фронта, все для победы! Почти под таким лозунгом прошел фестиваль инновационных проектов Сикорский челлендж. Большинство стартапов, которые представляли молодые изобретатели, касались именно оборонно-промышленного комплекса.

Олег Корниенко
Скандал вокруг переименования Воздухофлотского проспекта: киевляне против решения депутатов
Эксперты рассказали, какие проблемы создает для РФ получение Украиной ATACMS
Будущее сектора Газа в руках США? Главное о войне на Ближнем Востоке
Эксперты рассказали, какие проблемы создает для РФ получение Украиной ATACMS
ЦАХАЛ атакував підземні тунелі ХАМАС: наймаштабніша операція Ізраїлю у розпалі
Эксперты рассказали, какие проблемы создает для РФ получение Украиной ATACMS
В Николаевской области подорвался комбайн | РЛС “Подлет” поражен — ГУР | Новости Факты ICTV за 01.11.2023
Эксперты рассказали, какие проблемы создает для РФ получение Украиной ATACMS
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь