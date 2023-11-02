Украина впервые ударила по Крыму ракетами ATACMS — The Economist

30 октября Украина впервые нанесла удар по оккупированному Крыму американскими ракетами большой дальности ATACMS.

Об этом сообщает The Economist.

По мнению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Крым остается наиболее уязвимым местом российского диктатора Владимира Путина. Полуостров — это стержень проекта Путина по восстановлению империи, и его легитимность основывается на том, что он “вернул” Крым в состав России.

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Издание указывает, что за последние несколько месяцев Украина перенесла войну на полуостров, который Путин оккупировал в 2014 году и который остается критически важным для логистики войны.

— Он должен знать, что это часть Украины и что там идет война, — сказал главнокомандующий ВСУ.

30 октября в Крыму сообщали о звуках взрывов.

В Вооруженных силах Украины подтверждали успешное поражение стратегического объекта системы ПВО РФ в ночь на понедельник, 30 октября.

Кроме того СМИ писали, что во время ракетной атаки, возможно, был прилет по аэродрому Саки.

Источник : The Economist

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