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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Експерти розповіли, які проблеми створює для РФ отримання Україною ATACMS

ATACMS
Фото: Getty Images

Отримання Україною американських далекобійних ракет ATACMS створює дилему для військ РФ.

Про це повідомляє Insider.

Зазначено, що важливі об’єкти, необхідні Росії для ведення бойових дій, тепер є дуже вразливими, оскільки знаходяться в межах досяжності України.

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– Експерти кажуть, що це є величезним викликом для Росії, яка тепер повинна вирішити, як найкраще захистити і, можливо, передислокувати свої ключові активи без значного зниження їхньої цінності з точки зору бойових дій, – йдеться у повідомленні.

Наразі вважається, що США надали Україні ATACMS з радіусом дії сто миль (приблизно 160 км).

Як вказує співробітник Національного інституту стратегічних досліджень України Микола Бєлєсков, ракети з касетними озброєнням є дуже ефективною зброєю проти відносно незахищених цілей, таких як гелікоптери і літаки, системи ППО, військові кораблі, об’єкти технічного обслуговування і склади боєприпасів.

За його словами, російське військове керівництво, швидше за все, тепер намагатиметься відвести вразливі і цінні цілі в тил.

Водночас існують практичні обмеження на те, скільки російської військової техніки можна відвести назад, не залишаючи вразливими війська на передовій.

Експерти Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), британського аналітичного центру, також зазначили, що незахищена “м’якотіла техніка”, така як гелікоптери, є вразливою, про що чітко свідчать наслідки ударів, завданих Україною в середині жовтня.

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– Оскільки варіант, отриманий Україною, не є ефективним проти захищених цілей через свою конструкцію боєголовки, Росія може відповісти на передачу шляхом будівництва захищених укриттів для літаків, – написали дослідники Зузанна Гвадера і Тімоті Райт.

Однак Росія не часто вдається до такого кроку, навіть коли загрози, здається, вимагають посилення силового захисту. Крім того, Москва може перемістити вразливі об’єкти в місця, що знаходяться за межами досяжності українських систем.

– Хоча такі кроки, ймовірно, зменшать вразливість російського обладнання до майбутніх українських атак, вони також, ймовірно, скоротять час перебування російських вертольотів і літаків у повітрі через обмеження на паливо і дальність польоту, – вказують експерти.

Ден Райс, колишній спеціальний радник військового керівництва України і президент Американського університету в Києві, заявив, що з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року “значна частина російської армії мала безпечний притулок на більшій частині території України”.

– Більше немає. Вони всі під прицілом найкращої армії в Європі. Україна збирається одну за одною знищити всі цінні російські цілі в окупованій Україні, – додав він.

Раніше у The Economist повідомили, що 30 жовтня Україна вперше завдала удару по окупованому Криму американськими ракетами великої дальності ATACMS.

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Джерело: Insider
ATACMS, Війна в Україні, Росія
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