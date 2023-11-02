Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Пытали и возили по Газе: власти Израиля подтвердили гибель 23-летней немки Шани Лук, которую похитил ХАМАС
Взрывы в Хмельницкой и Черкасской областях: регионы атаковали дроны
Погибли в объятиях: появились детали расстрела спящей семьи в Волновахе
Польские перевозчики планируют бастовать на границе с Украиной: в чем причина
Взрывы в Миргороде и в Хмельницкой области: главные события ночи 31 октября
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Крайне редкая находка. В Белой Церкви обнаружили золотые украшения времен Гетманщины

Крайне редкая находка. В Белой Церкви обнаружили золотые украшения времен Гетманщины

Во время работ в Белой Церкви Киевской области были обнаружены объекты древнерусского и казацкого времен. Кроме того, археологи нашли уникальные золотые украшения, созданные примерно во времена Гетманщины.

Об этом сообщает Институт археологии НАН Украины.

Указано, что клад нашли в культурных наслоениях XVII-XVIII вв. Он состоит из 12 золотых предметов общим весом около 28 г и перламутрового бисера, которые были спрятаны в небольшой керамический сосуд.

Сейчас смотрят

— Сокровище времен Гетманщины — крайне редкая находка, которая имеет большое научное и общественное значение. Она иллюстрирует значительное развитие материальной культуры населения Украины, подчеркивает высокий уровень ювелирного искусства казацкого государства, — говорится в сообщении.

Крайне редкая находка. В Белой Церкви обнаружили золотые украшения времен Гетманщины
Інститут археології НАН України
Крайне редкая находка. В Белой Церкви обнаружили золотые украшения времен Гетманщины
Інститут археології НАН України
Крайне редкая находка. В Белой Церкви обнаружили золотые украшения времен Гетманщины
Інститут археології НАН України
Крайне редкая находка. В Белой Церкви обнаружили золотые украшения времен Гетманщины
Інститут археології НАН України
Крайне редкая находка. В Белой Церкви обнаружили золотые украшения времен Гетманщины
Інститут археології НАН України
Крайне редкая находка. В Белой Церкви обнаружили золотые украшения времен Гетманщины
Інститут археології НАН України
Крайне редкая находка. В Белой Церкви обнаружили золотые украшения времен Гетманщины
Інститут археології НАН України
Крайне редкая находка. В Белой Церкви обнаружили золотые украшения времен Гетманщины
Крайне редкая находка. В Белой Церкви обнаружили золотые украшения времен Гетманщины
Крайне редкая находка. В Белой Церкви обнаружили золотые украшения времен Гетманщины
Крайне редкая находка. В Белой Церкви обнаружили золотые украшения времен Гетманщины
Крайне редкая находка. В Белой Церкви обнаружили золотые украшения времен Гетманщины
Крайне редкая находка. В Белой Церкви обнаружили золотые украшения времен Гетманщины
Крайне редкая находка. В Белой Церкви обнаружили золотые украшения времен Гетманщины

Найденные предметы были переданы на хранение в фонды Археологического музея Института археологии. В будущем они украсят его экспозицию.

Ранее стало известно, что полиция Испании в Мадриде нашла и конфисковала похищенные в Украине старинные драгоценности на €60 млн.

Читайте также
Уникальная находка: археологи обнаружили на Киевщине стоянки древних людей
Крайне редкая находка. В Белой Церкви обнаружили золотые украшения времен Гетманщины

Фото: Институт археологии НАН Украины

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Археология, золото, Киевская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Переправили за границу минимум 100 уклонистов. В Киеве разоблачили масштабную преступную схему
У Києві викрили схему для ухилянтів
Угрожал “прибить”: в Киевской области 62-летний мужчина изнасиловал женщину в лесополосе
Ліс
Взрывы под Бучей на Киевщине — работает ПВО
Крайне редкая находка. В Белой Церкви обнаружили золотые украшения времен Гетманщины
В Киевской области педофил развращал брата и сестру: горе-мать отдавала детей за деньги
Крайне редкая находка. В Белой Церкви обнаружили золотые украшения времен Гетманщины
Насиловали и выкладывали в сеть: в суд направлено обвинение в отношении организатора и 2 участников пьяных вечеринок в Киеве
Крайне редкая находка. В Белой Церкви обнаружили золотые украшения времен Гетманщины

Загрузка

Игры
Видео
Робот-сапер, обезвреживающий мины-лепестки – уникальная разработка украинских изобретателей

Все для фронта, все для победы! Почти под таким лозунгом прошел фестиваль инновационных проектов Сикорский челлендж. Большинство стартапов, которые представляли молодые изобретатели, касались именно оборонно-промышленного комплекса.

Олег Корниенко
В Николаевской области подорвался комбайн | РЛС “Подлет” поражен — ГУР | Новости Факты ICTV за 01.11.2023
Крайне редкая находка. В Белой Церкви обнаружили золотые украшения времен Гетманщины
Обыски в кабинете мэра Ужгорода | Усиление мобилизации в оккупации | Новости Факты ICTV за 01.11.2023
Крайне редкая находка. В Белой Церкви обнаружили золотые украшения времен Гетманщины
В столице скоростной лимит | HMMWV уже в ВСУ | Новости Факты ICTV за 01.11.2023
Крайне редкая находка. В Белой Церкви обнаружили золотые украшения времен Гетманщины
ВСУ уничтожили БпЛА РФ ZALA | Голос Джонсонюка теперь в электричках | Новости Факты ICTV за 01.11.2023
Крайне редкая находка. В Белой Церкви обнаружили золотые украшения времен Гетманщины
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь