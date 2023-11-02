Крайне редкая находка. В Белой Церкви обнаружили золотые украшения времен Гетманщины

Во время работ в Белой Церкви Киевской области были обнаружены объекты древнерусского и казацкого времен. Кроме того, археологи нашли уникальные золотые украшения, созданные примерно во времена Гетманщины.

Об этом сообщает Институт археологии НАН Украины.

Указано, что клад нашли в культурных наслоениях XVII-XVIII вв. Он состоит из 12 золотых предметов общим весом около 28 г и перламутрового бисера, которые были спрятаны в небольшой керамический сосуд.

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— Сокровище времен Гетманщины — крайне редкая находка, которая имеет большое научное и общественное значение. Она иллюстрирует значительное развитие материальной культуры населения Украины, подчеркивает высокий уровень ювелирного искусства казацкого государства, — говорится в сообщении.

Найденные предметы были переданы на хранение в фонды Археологического музея Института археологии. В будущем они украсят его экспозицию.

Ранее стало известно, что полиция Испании в Мадриде нашла и конфисковала похищенные в Украине старинные драгоценности на €60 млн.

Фото: Институт археологии НАН Украины

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