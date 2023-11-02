Вкрай рідкісна знахідка. У Білій Церкві виявили золоті прикраси часів Гетьманщини
Під час робіт у Білій Церкві на Київщині було виявлено об’єкти давньоруського та козацького часів. Окрім того, археологи знайшли унікальні золоті прикраси, створені приблизно за часів Гетьманщини.
Про це повідомляє Інститут археології НАН України.
Зазначено, що скарб знайшли у культурних нашаруваннях XVII-XVIII ст. Він складається з 12 золотих предметів загальною вагою близько 28 г та перламутрового бісеру, які були сховані у невеличкій керамічній посудині.
– Скарб часів Гетьманщини – вкрай рідкісна знахідка, яка має велике наукове і суспільне значення. Вона ілюструє значний розвиток матеріальної культури населення України, підкреслює високий рівень ювелірного мистецтва козацької держави, – йдеться у повідомленні.
Знайдені предмети були передані на зберігання до фондів Археологічного музею Інституту археології. У майбутньому вони прикрасять його експозицію.
Раніше стало відомо, що поліція Іспанії у Мадриді знайшла та конфіскувала викрадені в України старовинні коштовності на €60 млн.
Фото: Інститут археології НАН України
Завантаження
Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.Олег Корнієнко