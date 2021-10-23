Неподалеку от Киева, в Бучанском районе, археологи обнаружили три стоянки древних людей, которым более 10 тыс. лет.

Открытие сделали специалисты научно-исследовательского центра Спасательная археологическая служба (НИЦ РАС) Института археологии НАН перед строительством Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева.

Отмечается, что стоянки датируются финальным палеолитом — периодом больших перемен на территории не только современной Украины, но и Европы, когда с отступлением ледников начали заселяться территории от Англии до Верхнего Днепра.

В те времена здесь поселились племена первобытных охотников, вкоторые вели динамичный образ жизни: жили благодаря охоте и обустраивали временные стоянки на путях миграции животных, в частности оленей, быков, кабанов.

По информации археологов, подобные находки позволяют понять, что древние люди жили тогда в сооружениях типа чумов (круглое здание диаметром 4-5 м с очагом посередине), которые и по сей день используют жители крайнего севера Евразии.

О том, что когда-то в этих местах размещались временные поселения, ныне свидетельствуют орудия из кремня.

Директор НИЦ РАС Института археологии НАН Украины Олег Осаульчук назвал раскопки на Киевщине одними из самых масштабных не только в Украине, но и в Европе.

В сентябре украинские археологи откопали уникальный артефакт на Мамай-горе у Запорожья — золотой скифский меч акинак, который не попадался старателям больше сотни лет. У оружия нашли амфоры и украшения — все находки теперь красуются в музее города Каменка.

Источник: НАН Украины

Фото: НАН Украины