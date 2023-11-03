Мы не оставим наших людей на оккупированной территории, речь идет о миллионах судеб — Зеленский

Украина никогда не оставит своих людей на оккупированной территории. Речь идет о миллионах судеб. Все партнеры знают, что нужно ВСУ для фронта, защиты неба, городов, движения вперед.

Об этом заявил в вечернем видеообращении за 3 ноября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский.

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— Каждый раз, когда я вижусь с теми воинами, кто на передовой, готовится вернуться, заслуживает государственных наград… Я вижу готовность не просто защищать, а побеждать ради Украины. Победить в этой войне. Я хорошо помню, кто и как был настроен 24 февраля и в первые дни полномасштабной войны. Я помню, что говорили, кто верил и ошибался, не веря в Украину, — отметил глава государства.

По его словам, стоит быть уверенным в Украине сейчас так же, как и тогда. Президент Украины обратил внимание, что Россия хотела Киев, но ее заставили убежать.

Страна-агрессор хотела Харьков и говорила, что это российский город, но украинский город всегда будет свободным, как Херсон и Одесса, подчеркнул Зеленский.

Президент сообщил, что этой осенью Украина имеет хорошие, очень важные результаты в уничтожении российских систем ПВО и боевой авиации оккупанта. Он подчеркнул, что эта работа будет продолжаться в дальнейшем.

Глава государства назначил полковника Сергея Лупанчука новым командующим Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины. По его словам, это опытный боевой офицер и человек, который может добавить ССО большей мощности.

Генерал Виктор Хоренко, который ранее командовал Силами специальных операций, продолжит выполнять специальные задачи в составе Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Также Зеленский провел подготовительное совещание относительно следующей недели — политической работы и украинских шагов вместе с Евросоюзом.

— Каждый день используем, чтобы добавить смысла подготовке решения о начале переговоров о вступлении нашего государства в Евросоюз. Временные рамки и политические шаги — четко понимаем.

В то же время президент подписал важный закон о национальных сообществах, реализовав еще один критерий для евроинтеграции.

— Дополнительные гарантии для национальных сообществ в Украине, дополнительные гарантии для нашего движения в Евросоюз. Продолжаем работу дальше в выполнении рекомендаций Еврокомиссии, — отметил Зеленский.

Источник : Офис президента

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