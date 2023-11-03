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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Ми не залишимо наших людей на окупованій території, йдеться про мільйони доль – Зеленський

Ми не залишимо наших людей на окупованій території, йдеться про мільйони доль – Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна ніколи не залишить своїх людей на окупованій території. Йдеться про мільйони доль. Всі партнери знають, що потрібно ЗСУ для фронту, захисту неба, міст, руху вперед.

Про це заявив у вечірньому відеозверненні за 3 листопада 2023 року президент України Володимир Зеленський.

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– Щоразу, коли я бачусь із тими воїнами, хто на передовій, готується повернутися, заслуговує державних нагород… Я бачу готовність не просто захищати, а перемагати заради України. Перемогти в цій війні. Я добре пам’ятаю, хто і як був налаштований 24 лютого і в перші дні повномасштабної війни. Я пам’ятаю, що говорили, хто вірив і помилявся, не віривши в Україну, – зазначив глава держави.

За його словами, варто бути впевненим в Україні зараз так само, як і тоді. Президент України звернув увагу, що Росія хотіла Київ, але її змусили втекти.

Країна-агресор хотіла Харків і казала, що це російське місто, але українське місто завжди буде вільним, як Херсон і Одеса, наголосив Зеленський.

Президент повідомив, що цієї осені Україна має хороші, дуже важливі результати у знищенні російських систем ППО та бойової авіації окупанта. Він наголосив, що ця робота продовжуватиметься надалі.

Глава держави призначив полковника Сергія Лупанчука новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. За його словами, це досвідчений бойовий офіцер і людина, яка може додати ССО більшої потужності.

Генерал Віктор Хоренко, який раніше командував Силами спеціальних операцій, продовжить виконувати спеціальні завдання у складі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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Також Зеленський провів підготовчу нараду щодо наступного тижня – політичної роботи та українських кроків разом з Євросоюзом.

– Кожен день використовуємо, щоб додати змісту підготовці рішення про початок переговорів про вступ нашої держави в Євросоюз. Часові межі та політичні кроки – чітко розуміємо.

Водночас президент підписав важливий закон щодо національних спільнот, реалізувавши ще один критерій для євроінтеграції.

– Додаткові гарантії для національних спільнот в Україні, додаткові гарантії для нашого руху в Євросоюз. Продовжуємо роботу далі у виконанні рекомендацій Єврокомісії, – зазначив Зеленський.

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Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Обмін полоненими, Офіс президента, Україна-Росія, Українці
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