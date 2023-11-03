Зеленский заменил командующего Силами спецопераций ВСУ
Президент Владимир Зеленский заменил командующего Силами специальных операций ВСУ. Новым командующим стал Сергей Лупанчук.
Соответствующий указ № 728 от 3 ноября обнародован на сайте президента.
– Назначить полковника Лупанчука Сергея Константиновича командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Украины, – говорится в документе.
В открытых источниках информации о Сергее Лупанчуке нет.
Другим указом Зеленский уволил с этой должности генерал-майора Виктора Хоренко. Он был командующим ССО с 25 июля 2022 года.
Силы спецопераций – что это за род войск
Это отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины. В ССО входят отряды специального назначения, подразделения информационно-психологических спецопераций, движения сопротивления и обеспечения.
Военные, которые входят в подразделения ССО, выполняют задачи повышенной сложности на суше, воде, временно оккупированных территориях. Они могут осуществлять диверсии в тылу врага и производят аэроразведку в воздухе.
Подробности боевых операций ССО озвучиваются очень редко. Фамилии и позывные военных засекречены.
Чтобы попасть в ССО, необходимо пройти жесткий отбор. Требования отбора на курс спецназовцев до конца проходят всего 10% кандидатов.
В начале полномасштабного вторжения РФ Силами спецопераций командовал генерал-майор Григорий Галаган. В июле 2022 года президент Владимир Зеленский перевел его в СБУ.
А новым командующим ССО стал Виктор Хоренко. Таким образом, сегодня произошла уже вторая замена командующего за время большой войны.
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