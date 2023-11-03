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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Зеленский заменил командующего Силами спецопераций ВСУ

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заменил командующего Силами специальных операций ВСУ. Новым командующим стал Сергей Лупанчук.

Соответствующий указ № 728 от 3 ноября обнародован на сайте президента.

– Назначить полковника Лупанчука Сергея Константиновича командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Украины, – говорится в документе.

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В открытых источниках информации о Сергее Лупанчуке нет.

Другим указом Зеленский уволил с этой должности генерал-майора Виктора Хоренко. Он был командующим ССО с 25 июля 2022 года.

Силы спецопераций – что это за род войск

Это отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины. В ССО входят отряды специального назначения, подразделения информационно-психологических спецопераций, движения сопротивления и обеспечения.

Военные, которые входят в подразделения ССО, выполняют задачи повышенной сложности на суше, воде, временно оккупированных территориях. Они могут осуществлять диверсии в тылу врага и производят аэроразведку в воздухе.

Подробности боевых операций ССО озвучиваются очень редко. Фамилии и позывные военных засекречены.

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Чтобы попасть в ССО, необходимо пройти жесткий отбор. Требования отбора на курс спецназовцев до конца проходят всего 10% кандидатов.

В начале полномасштабного вторжения РФ Силами спецопераций командовал генерал-майор Григорий Галаган. В июле 2022 года президент Владимир Зеленский перевел его в СБУ.

А новым командующим ССО стал Виктор Хоренко. Таким образом, сегодня произошла уже вторая замена командующего за время большой войны.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, ССО
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