От этого все зависит: украинский генерал объяснил, что влияет на темпы поставок западных артсистем
Украина имеет уже больше образцов вооружения, чем есть в НАТО. В то же время украинские военные быстро учатся и осваивают западные артиллерийские системы.
Об этом заявил начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии, беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Сергей Баранов.
— У нас есть маленькое НАТО. Да, у нас уже образцов вооружений больше, чем в НАТО. Это возлагает определенные трудности по логистическому обеспечению, — рассказал украинский генерал.
Однако он подчеркнул, что Украина не имеет ни одного образца вооружения, который не может использовать, обслуживать или совершенствовать.
— У нас уникальные люди. Сам украинский народ быстро учится и способен на многие вещи. Нет проблем с изучением и освоением западных артиллерийских систем, — утверждает начальник ГУ ракетных войск и артиллерии.
По его мнению, темпы и объемы поставок западных артиллерийских вооружений зависят от того, какие успехи показывают артиллеристы на поле боя.
— Да. Кто даст оружие, если мы не сможем его освоить? Поэтому да, от этого все зависит, — обратил внимание генерал.
Источник: Kyiv Not Kiev
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