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Юлия Захарченко, редактор ленты

От этого все зависит: украинский генерал объяснил, что влияет на темпы поставок западных артсистем

От этого все зависит: украинский генерал объяснил, что влияет на темпы поставок западных артсистем
Фото: Генштаб ВСУ

Украина имеет уже больше образцов вооружения, чем есть в НАТО. В то же время украинские военные быстро учатся и осваивают западные артиллерийские системы.

Об этом заявил начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии, беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Сергей Баранов.

— У нас есть маленькое НАТО. Да, у нас уже образцов вооружений больше, чем в НАТО. Это возлагает определенные трудности по логистическому обеспечению, — рассказал украинский генерал.

Однако он подчеркнул, что Украина не имеет ни одного образца вооружения, который не может использовать, обслуживать или совершенствовать.

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— У нас уникальные люди. Сам украинский народ быстро учится и способен на многие вещи. Нет проблем с изучением и освоением западных артиллерийских систем, — утверждает начальник ГУ ракетных войск и артиллерии.

По его мнению, темпы и объемы поставок западных артиллерийских вооружений зависят от того, какие успехи показывают артиллеристы на поле боя.

— Да. Кто даст оружие, если мы не сможем его освоить? Поэтому да, от этого все зависит, — обратил внимание генерал.

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Источник: Kyiv Not Kiev

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