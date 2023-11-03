Від цього все залежить: український генерал пояснив, що впливає на темпи постачання західних артсистем
Україна має вже більше зразків озброєння, ніж є в НАТО. Водночас українські військові швидко навчаються та освоюють західні артилерійські системи.
Про це заявив начальник Головного управління ракетних військ і артилерії, безпілотних систем Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Сергій Баранов.
– У нас є маленьке НАТО. Так, у нас вже зразків озброєнь більше, ніж в НАТО. Це покладає певні труднощі щодо логістичного забезпечення, – розповів український генерал.
Проте він наголосив, що Україна не має жодного зразка озброєння, який не може використовувати, обслуговувати або вдосконалювати.
– У нас унікальні люди. Сам український народ швидко вчиться і здатний на багато речей. Немає проблем з вивченням і освоєнням західних артилерійських систем, – стверджує начальник ГУ ракетних військ і артилерії.
На його думку, темпи та обсяги постачання західних артилерійських озброєнь залежать від того, які успіхи показують артилеристи на полі бою.
– Так. Хто дасть зброю, якщо ми не зможемо її освоїти? Тому так, від цього все залежить, – звернув увагу генерал.
Джерело: Kyiv Not Kiev
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