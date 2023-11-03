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Юлия Захарченко, редактор ленты

Что ВСУ нужно для освобождения Крыма: объяснение начальника ГУ ракетных войск и артиллерии

Что ВСУ нужно для освобождения Крыма: объяснение начальника ГУ ракетных войск и артиллерии
Фото: Факти ICTV

Украинской артиллерии нужно больше боеприпасов, пушек и ракет, чтобы ускорить освобождение временно оккупированного Россией Крымского полуострова именно военным путем.

Об этом заявил начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии, беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Сергей Баранов. По его словам, у врага больше ресурсов, чем у Украины.

Освобождение Крыма от российской оккупации: какое вооружение нужно ВСУ

— Для успешного выполнения задачи должен быть паритет. Если не в людях, то хотя бы в оружии, наличии боеприпасов для уничтожения живой силы, объектов, которые есть у противника. Это боеприпасы, ракеты, большее количество пушек, — объяснил украинский генерал.

Он перечислил, какие модели вооружения могли бы понадобиться Украине для освобождения Крыма от российской оккупации.

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— Это пушка Богдана нашего производства. Из иностранного производства — М777, М109, FH70 разного типа. Мы готовы использовать и индийские пушки для поддержки действий войск.

По словам генерала, необходимы боеприпасы различных типов и запасные части, чтобы эти пушки могли и в дальнейшем бесперебойно стрелять. Он обратил внимание, что любое вооружение должно вовремя обслуживаться, в частности, путем замены запасных частей.

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Источник: Kyiv Not Kiev

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Война в Украине, Зброя для України, ВСУ, Крым, українські військові
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