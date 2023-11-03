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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Зеленский может посетить Израиль, приготовления на “завершающей стадии” — СМИ

Зеленський Нетаньягу
Фото: Офис президента

В Израиле “на завершающей стадии” подготовка к визиту президента Украины Владимира Зеленского на следующей неделе.

Об этом сообщило издание Times of Israel, ссылаясь на израильский телеканал Channel 12.

— Приезд Зеленского и его фотография с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, президентом Исааком Герцогом и другими израильскими лидерами “пошлет сигнал о том, что образованный мир, который подвергся нападению, стоит против менее образованного мира, который нападает”, — говорится в телевизионном репортаже.

В репортаже говорится, что этот визит будет означать что-то вроде единого фронта Израиль-Украина-Европа-США против оси Россия-Иран. Также говорится, что Израиль осознает, что этот визит усилит его позицию в войне против ХАМАСа.

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Сообщается, что Зеленский может прибыть в Израиль в понедельник или во вторник.

Ранее посол Израиля Михаил Бродский говорил, что украинский президент — желанный гость в Израиле и может приехать в страну в любое время.

После нападения боевиков ХАМАС 7 октября Зеленский выразил солидарность с Израилем. Он подчеркнул, что перед лицом террора мировое сообщество должно быть объединенным и сохранять солидарность.

После нападения боевиков палестинской группировки ХАМАС Израиль с визитом посещали, в частности, президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, госсекретарь США Энтони Блинкен.

Источник: Times of Israel

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Израиль, Война в Израиле, Владимир Зеленский, Украина
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