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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Зеленський може відвідати Ізраїль, приготування на “завершальній стадії” – ЗМІ

Зеленський Нетаньягу
Фото: Офіс президента

В Ізраїлі “на завершальній стадії” підготовка до візиту президента України Володимира Зеленського наступного тижня.

Про це повідомило видання Times of Israel, посилаючись на ізраїльський телеканал Channel 12.

— Приїзд Зеленського та його фотографія з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу, президентом Ісааком Герцогом та іншими ізраїльськими лідерами “надішле сигнал про те, що освічений світ, який зазнав нападу, стоїть проти менш освіченого світу, який нападає”, – йдеться в телевізійному репортажі.

У репортажі йдеться, що цей візит означатиме щось на кшталт єдиного фронту Ізраїль-Україна-Європа-США проти осі Росія-Іран. Також ідеться, що Ізраїль усвідомлює, що цей візит посилить його позицію у війні проти ХАМАСу.

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Повідомляється, що Зеленський може прибути до Ізраїлю в понеділок або у вівторок.

Раніше посол Ізраїлю Михайло Бродський казав, що український президент — бажаний гість в Ізраїлі і може приїхати в країну в будь-який час.

Після нападу бойовиків ХАМАС 7 жовтня Зеленський висловив солідарність з Ізраїлем. Він наголосив, що перед обличчям терору світова спільнота має бути обʼєднаною і зберігати солідарність.

Після нападу бойовиків палестинського угруповання ХАМАС Ізраїль з візитом відвідували, зокрема, президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, держсекретар США Ентоні Блінкен.

Джерело: Times of Israel

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Ізраїль, Війна в Ізраїлі, Володимир Зеленський, Україна
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