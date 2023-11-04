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Илья Нежигай, редактор ленты

Удары по Чернобаевке ускорили деоккупацию правого берега Херсонщины — командующий ОК Юг

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Фото: Генштаб ВСУ

Удары и дальнейшее освобождение населенного пункта Чернобаевка на Херсонщине, который имеет важное стратегическое значение для врага, стало началом освобождения Юга Украины.

Об этом говорится в новом фильме Рік Херсон Дмитрия Комарова.

— Противник воспользовался тем, что там развита инфраструктура… Там аэродром, это возможность взлета и посадки авиации, а именно — вертолетов. Они выставили там средства связи, средства управления и оттуда управляли своей группировкой, которые действовали на южном направлении, — рассказывает командующий Оперативного командования Юг Андрей Ковальчук.

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По его словам, в пассажирском терминале Чернобаевки был оборудован пункт управления 58-й армии РФ.

Ковальчук вспоминает, что случаев, когда россияне скапливали наземную и авиатехнику в аэропорту Чернобаевки, было 26.

— Я скажу так, значительно труднее было бы освободить правобережье, если бы не Чернобаевка, потому что значительная часть технических сил и средств врага осталась именно здесь. Поэтому это ускорило процесс освобождения, — говорит командующий ОК Юг.

Андрей Ковальчук добавляет, что удары по вражеской технике в Чернобаевке “стали началом освобождения Юга” Украины.

Генерал-майор Дмитрий Марченко, который в начале войны занимался обороной Николаева, говорит, что украинским войскам приходилось выезжать за пределы города в сторону Чернобаевки и обстреливать позиции врага, что имело значительную опасность для ВСУ.

— Практически каждый раз, когда она (машина с пусковой установкой Град, — Ред.) двигалась, то нам по хвосту били. Даже однажды машина приехала побитая обломками. Они понимали, откуда мы бьем, — говорит генерал-майор.

По его словам, Чернобаевку обстреливали не только Грады, но и РСЗО Смерч и даже Точка-У.

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Марченко говорит, что Чернобаевка является важной стратегической точкой, чтобы развернуть здесь важную логистическую систему, чем и пользовались россияне. Впрочем, когда по оккупантам начало прилетать, то любой сознательный командир должен был бы уехать с этих позиций, добавляет он.

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Война в Украине, Грады, Херсонская область, Чернобаевка
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