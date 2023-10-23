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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

РФ понимает, что может повториться Чернобаевка: Игнат о судьбе аэродромов в Бердянске и Луганске

Юрій Ігнат
Фото: Media Center Ukraine — Ukrinform

Недавние атаки ВСУ на аэродромы оккупантов в Луганске и Бердянске заставили их задуматься над переброской техники на другие аэродромы — подальше от действия радиуса поражения.

Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире КИЕВ24.

Он отметил, что на аэродромах в Луганске и Бердянске россияне размещали свои вертолеты и средства поражения, то есть — ракеты. Кроме того, там были склады с горюче-смазочными материалами.

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— Собственно, эта логистика, которая там была, она уничтожена частично или полностью. Надо смотреть подробнее результаты этой работы. И, соответственно, враг понял, что там может повториться Чернобаевка. В одном и во втором месте. Поэтому, видимо, скорее всего, не будут они так лихо использовать эти аэродромы, свободно себя там чувствовать, — сказал Игнат.

По его мнению, россияне вряд ли будут держать большое количество техники на аэродроме. Поэтому российскую авиацию надо отодвинуть как можно дальше, что является важной задачей для ВСУ.

— Вертолетам надо больше времени, чтобы подлетать с отдаленных аэродромов, где они стоят и обслуживаются. А кто имеет больше времени — имеет больше возможностей. Относительно самолетов, понятно, что они могут лететь из более дальних мест. Много аэродромов имеет Россия у себя на территории, в оккупированном Крыму есть до шести, которые она использует, — добавил он.

В ночь на 17 октября Силы специальных операций ВСУ провели операцию под названием Dragonfly. В результате атаки на аэродромы в Бердянске и Луганске удалось уничтожить девять вертолетов РФ, спецтехнику, склады боеприпасов. Взлетные полосы получили повреждения.

Во время операции украинские воины впервые применили дальнобойные баллистические ракеты ATACMS, предоставленные Соединенными Штатами.

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Источник: КИЕВ24

Бердянск, Война в Украине, Луганск, Повітряні сили України, Юрій Ігнат
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