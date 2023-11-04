Удари по Чорнобаївці прискорили деокупацію правого берега Херсонщини – командувач ОК Південь

Удари та подальше звільнення населеного пункту Чорнобаївка на Херсонщині, який має важливе стратегічне значення для ворога, стало початком звільнення Півдня України.

Про це йдеться в новому фільмі Рік Херсон Дмитра Комарова.

– Противник скористався тим, що там розвинута інфраструктура… Там аеродром, це можливість зльоту і посадки авіації, а саме – вертольотів. Вони виставили там засоби зв’язку, засоби управління і звідти управляли своїм угрупуванням, які діяли на південному напрямку, – розповідає командувач Оперативного командування Південь Андрій Ковальчук.

Зараз дивляться

За його словами, в пасажирському терміналі Чорнобаївки був обладнаний пункт управління 58-ї армії РФ.

Ковальчук згадує, що випадків, коли росіяни скупчували наземну та авіатехніку в аеропорту Чорнобаївки, було 26.

– Я скажу так, значно важче було б звільнити правобережжя, якби не Чорнобаївка, бо значна частина технічних сил і засобів ворога залишилась саме тут. Тому це прискорило процес звільнення, – каже командувач ОК Південь.

Андрій Ковальчук додає, що удари по ворожій техніці в Чорнобаївці “стали початком звільнення Півдня” України.

Генерал-майор Дмитро Марченко, який на початку війни займався обороною Миколаєва, каже, що українським військам доводилось виїжджати за межі міста в бік Чорнобаївки та обстрілювати позиції ворога, що мало значну небезпеку для ЗСУ.

– Практично кожного разу, коли вона (машина з пусковою установкою Град, – Ред.) рушала, то нам по хвосту били. Навіть одного разу машина приїхала побита уламками. Вони розуміли, звідки ми б’ємо, – каже генерал-майор.

За його словами, Чорнобаївку обстрілювали не тільки Гради, але й РСЗВ Смерч та навіть Точка-У.

Марченко каже, що Чорнобаївка є важливою стратегічною точкою, щоб розгорнути тут важливу логістичну систему, чим і користувались росіяни. Втім, коли по окупантах почало прилітати, то будь-який свідомий командир мав би поїхати з цих позицій, додає він.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.