Удар Искандером: в 128 бригаде подтвердили гибель 19 военнослужащих

В результате ракетного удара 3 ноября на Запорожском направлении во время торжеств ко Дню ракетных войск и артиллерии погибли 19 военнослужащих 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Об этом говорится на странице бригады Facebook.

Там также сообщили, что проводится тщательная проверка обстоятельств трагедии, поэтому до ее окончания просят не публиковать непроверенную информацию.

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— Погибли лучшие наши бойцы… Выражаем искренние соболезнования их семьям и обещаем отомстить за собратьев в 100-кратном размере, — говорится в сообщении.

3 ноября на Запорожском направлении РФ ударила баллистической ракетой Искандер-М по личному составу 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, погибли украинские военнослужащие, которых выстроили перед награждением.

По факту трагедии зарегистрировано уголовное производство.

На Закарпатье объявлен трехдневный траур по погибшим бойцам 128 бригады.

Фото: 128 бригада

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