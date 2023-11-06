Удар Искандером: в 128 бригаде подтвердили гибель 19 военнослужащих
В результате ракетного удара 3 ноября на Запорожском направлении во время торжеств ко Дню ракетных войск и артиллерии погибли 19 военнослужащих 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.
Об этом говорится на странице бригады Facebook.
Там также сообщили, что проводится тщательная проверка обстоятельств трагедии, поэтому до ее окончания просят не публиковать непроверенную информацию.
— Погибли лучшие наши бойцы… Выражаем искренние соболезнования их семьям и обещаем отомстить за собратьев в 100-кратном размере, — говорится в сообщении.
3 ноября на Запорожском направлении РФ ударила баллистической ракетой Искандер-М по личному составу 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, погибли украинские военнослужащие, которых выстроили перед награждением.
По факту трагедии зарегистрировано уголовное производство.
На Закарпатье объявлен трехдневный траур по погибшим бойцам 128 бригады.
Фото: 128 бригада
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