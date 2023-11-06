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Валентина Летяк, редактор ленты

Удар Искандером: в 128 бригаде подтвердили гибель 19 военнослужащих

128 бригада

В результате ракетного удара 3 ноября на Запорожском направлении во время торжеств ко Дню ракетных войск и артиллерии погибли 19 военнослужащих 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Об этом говорится на странице бригады Facebook.

Там также сообщили, что проводится тщательная проверка обстоятельств трагедии, поэтому до ее окончания просят не публиковать непроверенную информацию.

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— Погибли лучшие наши бойцы… Выражаем искренние соболезнования их семьям и обещаем отомстить за собратьев в 100-кратном размере, — говорится в сообщении.

3 ноября на Запорожском направлении РФ ударила баллистической ракетой Искандер-М по личному составу 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, погибли украинские военнослужащие, которых выстроили перед награждением.

По факту трагедии зарегистрировано уголовное производство.

На Закарпатье объявлен трехдневный траур по погибшим бойцам 128 бригады.

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Фото: 128 бригада

Война в Украине, Закарпатье, Запорожская область, ВСУ, Ракетные удары России, Російська агресія, Смерть
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