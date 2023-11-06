Удар Іскандером: у 128 бригаді підтвердили загибель 19 військовослужбовців

Внаслідок ракетного удару 3 листопада на Запорізькому напрямку під час урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії загинули 19 військовослужбовців 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Про це йдеться на сторінці бригади у Facebook.

Там також повідомили, що наразі проводиться ретельна перевірка обставин трагедії, тому до її закінчення просять не публікувати неперевірену інформацію.

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– Загинули найкращі наші бійці… Висловлюємо щирі співчуття їхнім родинам і обіцяємо помститися за побратимів у 100-кратному розмірі, – йдеться у повідомленні.

3 листопада на Запорізькому напрямку РФ вдарила балістичною ракетою Іскандер-М по особовому складу 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, загинули українські військовослужбовці, яких вишикували перед нагородженням.

За фактом трагедії зареєстровано кримінальне провадження.

На Закарпатті оголошено триденну жалобу за загиблими бійцями 128 бригади.

Фото: 128 бригада

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