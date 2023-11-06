Укр Рус Eng
Ігри
Укр Рус Eng
Популярні
На Запорізькому напрямку РФ вдарила Іскандером по особовому складу 128 бригади: загинули військові
6 листопада – річниця визволення Києва від нацистів: як це було
Терміново
Вибухи в Дніпропетровській області: є влучання та збиті ракети
На фронті загинув одесит, сім’ю якого минулого року вбила російська ракета
Призов скасують: набирати людей в армію будуть інакше
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Удар Іскандером: у 128 бригаді підтвердили загибель 19 військовослужбовців

128 бригада

Внаслідок ракетного удару 3 листопада на Запорізькому напрямку під час урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії загинули 19 військовослужбовців 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Про це йдеться на сторінці бригади у Facebook.

Там також повідомили, що наразі проводиться ретельна перевірка обставин трагедії, тому до її закінчення просять не публікувати неперевірену інформацію.

Зараз дивляться

– Загинули найкращі наші бійці… Висловлюємо щирі співчуття їхнім родинам і обіцяємо помститися за побратимів у 100-кратному розмірі, – йдеться у повідомленні.

3 листопада на Запорізькому напрямку РФ вдарила балістичною ракетою Іскандер-М по особовому складу 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, загинули українські військовослужбовці, яких вишикували перед нагородженням.

За фактом трагедії зареєстровано кримінальне провадження.

На Закарпатті оголошено триденну жалобу за загиблими бійцями 128 бригади.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!
Читайте також
Цієї трагедії можна було уникнути: Зеленський про удар Іскандером по 128 бригаді
Володимир Зеленський

Фото: 128 бригада

Війна в Україні, Закарпаття, Запорізька область, ЗСУ, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Смерть
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Росіяни готові до третьої хвилі наступу на Авдіївку, чекають покращення погоди – глава МВА
Удар Іскандером: у 128 бригаді підтвердили загибель 19 військовослужбовців
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів – Зеленський
зеленський
Поблизу Кривого Рогу окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури: що відомо
вибух
Побиття, погрози, струм. Полковнику ФСБ РФ повідомили про підозру за катування цивільних
Полон

Завантаження

Ігри
Відео
Від стрільців до кухарів: стартувала рекрутингова кампанія від полку Азов

Війську потрібні різні професії. З таким гаслом стартувала в Україні нова рекрутингова кампанія. 12 бригада спеціального призначення Нацгвардії Азов у співпраці з найбільшим в Україні сайтом пошуку роботи Work.ua шукатимуть кваліфікованих людей різноманітних професій, які нині вкрай необхідні. І це не лише штурмовики та піхотинці, але й екскаваторники, водії, механіки, діловоди.

Василь Саф’янюк
Заява Борреля про Україну | Військкома судять за корупцію | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Удар Іскандером: у 128 бригаді підтвердили загибель 19 військовослужбовців
Нова тактика РФ | Херсонець зливав дані росіянам | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Удар Іскандером: у 128 бригаді підтвердили загибель 19 військовослужбовців
Вперше за 25 років Кулеба зустрівся з… | Ідеолога “МНР” засудили | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Удар Іскандером: у 128 бригаді підтвердили загибель 19 військовослужбовців
Командира 128 ОГШБр відсторонили | Кадри знищеного ракетоносія РФ | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Удар Іскандером: у 128 бригаді підтвердили загибель 19 військовослужбовців
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь