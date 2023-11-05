Сейчас проводится расследование относительно гибели личного состава 128 бригады из-за удара РФ.

Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Прежде всего относительно российского удара по воинам 128 орно-штурмовой бригады, который произошел в Запорожской области. Министр обороны Умеров доложил мне о мерах, которые приняты, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, кто конкретно и какие распоряжения давал. По факту трагедии было зарегистрировано также уголовное производство. Продолжается соответствующее расследование, — отметил глава государства.

Также он выразил соболезнования всем родным и близким погибших воинов и отметил, что “это трагедия, которой можно было избежать”.

— Главное — установить полную правду о том, что произошло, и больше не допустить такого. Каждый военный в зоне боевых действий — в зоне дострела и аэроразведки врага — знает, как надо вести себя под открытым небом, как заботиться о безопасности. Сейчас расследование должно дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными, — подчеркнул он.

Зеленский о халатности, советчине и бюрократии в ВСУ

Глава государства отметил, что нужные изменения будут реализованы, в частности относительно халатности, советчины и бюрократии в армии.

— Когда мы проходим такие недели, такие как эта, полные боли и непростых дискуссий, важно, чтобы люди понимали: то, что у них на сердце, видят, и изменения, которые нужны, будут сделаны.

Это касается многих вещей, от халатности, которая бывает, до советчины и ужасной бюрократии, которые не дают Украине, не дают многим в наших Силах обороны реализовать свой потенциал правильно — эффективно, — добавил он.

Зеленский заявил, что нужно защитить Украину, и он не сомневается, что это будет сделано.

— Верить в Украину — это знать, что Украина и украинцы могут сохранить независимость, сохранят, вернут свое. Но, так же как и после 24 февраля, это можно сделать вместе — и только вместе, в единстве, заботясь о государстве, о тех, кто рядом с тобой, об украинцах, где бы они ни были. Сохранить единство народа — самое важное, — говорит президент.

Напомним, что 3 ноября на Запорожском направлении армия РФ ударила баллистической ракетой Искандер-М по личному составу 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, в результате чего погибли украинские военнослужащие.

