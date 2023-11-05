Этой трагедии можно было избежать: Зеленский об ударе Искандером по 128 бригаде
Сейчас проводится расследование относительно гибели личного состава 128 бригады из-за удара РФ.
Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
— Прежде всего относительно российского удара по воинам 128 орно-штурмовой бригады, который произошел в Запорожской области. Министр обороны Умеров доложил мне о мерах, которые приняты, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, кто конкретно и какие распоряжения давал. По факту трагедии было зарегистрировано также уголовное производство. Продолжается соответствующее расследование, — отметил глава государства.
Также он выразил соболезнования всем родным и близким погибших воинов и отметил, что “это трагедия, которой можно было избежать”.
— Главное — установить полную правду о том, что произошло, и больше не допустить такого. Каждый военный в зоне боевых действий — в зоне дострела и аэроразведки врага — знает, как надо вести себя под открытым небом, как заботиться о безопасности. Сейчас расследование должно дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными, — подчеркнул он.
Зеленский о халатности, советчине и бюрократии в ВСУ
Глава государства отметил, что нужные изменения будут реализованы, в частности относительно халатности, советчины и бюрократии в армии.
— Когда мы проходим такие недели, такие как эта, полные боли и непростых дискуссий, важно, чтобы люди понимали: то, что у них на сердце, видят, и изменения, которые нужны, будут сделаны.
Это касается многих вещей, от халатности, которая бывает, до советчины и ужасной бюрократии, которые не дают Украине, не дают многим в наших Силах обороны реализовать свой потенциал правильно — эффективно, — добавил он.
Зеленский заявил, что нужно защитить Украину, и он не сомневается, что это будет сделано.
— Верить в Украину — это знать, что Украина и украинцы могут сохранить независимость, сохранят, вернут свое. Но, так же как и после 24 февраля, это можно сделать вместе — и только вместе, в единстве, заботясь о государстве, о тех, кто рядом с тобой, об украинцах, где бы они ни были. Сохранить единство народа — самое важное, — говорит президент.
Напомним, что 3 ноября на Запорожском направлении армия РФ ударила баллистической ракетой Искандер-М по личному составу 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, в результате чего погибли украинские военнослужащие.