Зеленский: Выборов во время войны не будет

В Украине не будет выборов во время полномасштабной войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении за 6 ноября.

— Сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, абсолютно безответственно, как-то так легкомысленно и, играя, вбрасывать в общество тематику выборов. Я считаю, что выборы сейчас не ко времени, — сказал глава государства.

По его мнению, если нужно поставить точку в политическом споре и дальше работать только в единстве, то в государстве есть структуры, которые способны давать обществу все необходимые ответы, чтобы не осталось пространства для конфликтов и чужой игры против Украины.

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— Всем сейчас стоит думать о защите нашего государства. Собраться, не расхолаживаться, не распадаться на споры или другие какие-то приоритеты. Ситуация сейчас такая же, как и была раньше: если не будет победы, то не будет страны. Наша победа — возможна. Она будет, если мы все будем сосредоточены именно на ней. Не на политиканстве или поисках какого-то личного интереса. Не на спорах, которые ничего не дадут стране и обороне, нашему движению вперед, — утверждает президент.

Глава государства подчеркнул, что нужно определиться, что сейчас время обороны и битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которых от Украины ожидает только Россия.

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