Зеленський: Виборів під час війни не буде

В Україні не буде виборів під час повномасштабної війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні за 6 листопада.

– Зараз, у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально, якось так легковажно та, граючись, вкидати в суспільство тематику виборів. Я вважаю, що вибори зараз не на часі, – сказав глава держави.

На його думку, якщо потрібно поставити крапку в політичній суперечці й далі працювати лише в єдності, то в державі є структури, які здатні давати суспільству всі необхідні відповіді, щоб не залишилося простору для конфліктів і чужої гри проти України.

Зараз дивляться

– Усім зараз варто думати про захист нашої держави. Зібратись, не розхолоджуватись, не розпадатися на суперечки чи інші якісь пріоритети. Ситуація зараз така ж, як і була раніше: якщо не буде перемоги, то не буде країни. Наша перемога – можлива. Вона буде, якщо ми всі будемо зосереджені саме на ній. Не на політиканстві чи пошуках якогось особистого інтересу. Не на суперечках, які нічого не дадуть країні та обороні, нашому руху вперед, – стверджує президент.

Глава держави наголосив, що потрібно визначитися, що зараз час оборони та битви, від якої залежить доля держави й людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише Росія.

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