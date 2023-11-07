Государственная кредитная программа 5-7-9: Свириденко посетила одно из предприятий

Министр экономики Юлия Свириденко посетила одно из предприятий, которое воспользовалось государственной кредитной программой 5-7-9. Это предприятие Киевгума, которое получило компенсацию в размере 60 млн грн.

— Новое оборудование для Киевгумы и сотен других промышленных предприятий — наглядный результат государственной поддержки перерабатывающей промышленности. Эта поддержка дает максимальный мультипликационный эффект. Мы планируем продлить программу 5-7-9 на 2024 год, — утверждает Свириденко.

Благодаря государственной компенсации удалось снизить стоимость банковского кредита, а на полученные средства приобрести новое производственное оборудование, электрогенераторы и солнечную электростанцию.

Одна из особенностей государственной поддержки перерабатывающей промышленности — мультипликационный эффект. Киевгума заказывает сырье для предприятия в Сумах и Кременчуге, оборудование — в Харькове и Черкассах.

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Продукция компании направляется на десятки других промышленных заказчиков. Например, на заводы, где изготавливают школьные автобусы.

Предприятие занимает ведущую позицию на рынке резиновых изделий Украины, производя более 4 тыс. наименований продукции из резины, латекса, силикона, ПВХ, ТЭП, пластмассы для всех отраслей промышленности и народного хозяйства.

Среди них — резиновые уплотнители для алюминиевых конструкций и оконных систем, средства тактической медицины, индивидуальной защиты, продукция для нефтегазовой отрасли и коммунальных хозяйств, изделия для железнодорожной отрасли, сельского хозяйства, товары для детей, спорта и реабилитации, домашних животных, дома и быта.

Государственную программу Доступные кредиты 5-7-9 создали по инициативе президента Украины и Кабинета министров для развития малого бизнеса. ФЛП или юридическое лицо имеет возможность получить заем до 50 млн грн на срок до трех или пяти лет, в зависимости от целей финансирования.

В то же время ставки 7 и 9% можно уменьшить, если создать новые рабочие места. Работодатель может получить скидку 0,5% годовых за каждого нанятого работника, но ставка не может быть ниже 5% годовых.

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