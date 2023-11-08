Зеленский поручил обеспечить готовность Украины к переговорам с ЕС о членстве – указ

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров обеспечить готовность Украины к началу переговоров для дальнейшего вступления в Европейский Союз.

Об этом говорится в соответствующем указе №744/2023 О некоторых мерах по подготовке к переговорному процессу по вступлению Украины в Европейский Союз, который обнародован на официальном сайте Офиса президента.

Согласно документу, необходимо реализовать стратегический курс для обретения полноправного членства Украины в Евросоюзе, создать условия для эффективного политического взаимодействия, усовершенствовать координацию деятельности государственных органов, чтобы как можно быстрее начать переговоры.

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Президент поручил инициировать проведение консультаций с Еврокомиссией для определения организационных аспектов переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС, внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об утверждении новой Национальной программы адаптации законодательства Украины к праву ЕС.

В указанном законопроекте украинскому правительству необходимо учесть результаты официальной оценки ЕС (скрининга) состояния имплементации в национальное законодательство.

В указе говорится, что Кабмин должен подать по результатам консультаций с институтами ЕС предложения, чтобы создать делегацию для участия в переговорах с Евросоюзом и заключить соглашение о вступлении Украины в ЕС, когда Евросовет примет такое решение.

Глава государства поручил усовершенствовать механизм координации взаимодействия центральных органов исполнительной власти, чтобы реализовать задачи по подготовке и дальнейшему участию в переговорном процессе о вступлении Украины в Европейский Союз.

Кабинету министров необходимо обеспечить на постоянной основе информирование президента о состоянии подготовки к переговорному процессу по вступлению Украины в Евросоюз.

Источник : Офис президента

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