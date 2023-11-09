Це пріоритет: Зеленський про подальші кроки для наближення членства України в ЄС

Україна розуміє, які кроки потрібні далі, щоб рухатися після рішення Європейської ради та наближати ключову мету – сам вступ нашої держави в ЄС. Це нині першочерговий пріоритет.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 623-ї доби повномасштабної війни Росії проти України.

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– Сьогодні був день, який історія України точно памʼятатиме. Є позитив від Єврокомісії – рекомендація почати переговори щодо членства нашої держави в ЄС. Це саме те рішення, якого ми очікували, – стверджує глава держави.

На його думку, українці заслуговують бути в Євросоюзі разом з усіма вільними народами Європи. Він впевнений, що немає альтернативи тому, щоб межі демократичної Європи відповідали межам ЄС.

За словами президента, Україна очікує рішення Європейської ради в грудні щодо переговорів, і держава вже підготувалася до цього рішення.

Відбулися відповідні наради з представниками уряду та Верховної Ради щодо тих законопроєктів і реформ, які є в основі руху України в Євросоюз.

Зеленський висловив сподівання, що Єврокомісія якнайшвидше почне реалізацію своєї частини спільної роботи – оцінку відповідності законодавства України праву ЄС.

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