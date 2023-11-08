Уровень угрозы очень высокий. Россия вывела в море три ракетоносителя
По состоянию на утро 8 ноября в Черном и Азовском морях на боевом дежурстве находятся 9 российских кораблей. Среди них — три ракетоносителя общим залпом до 24 крылатых ракет Калибр.
Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.
По данным ВМС, в Черном море находятся восемь вражеских кораблей, в Азовском — один и еще один — в Средиземном море.
Накануне в Черном море находились 4 боевых корабля РФ и один — в Азовском.
А ракетоносители были заведены в пункты базирования. Однако вечером после длительной паузы враг вывел надводный ракетоноситель — малый ракетный корабль проекта Буян-М, снаряженный 8 ракетами типа Калибр.
Полномасштабная война в Украине длится уже 623-е сутки.
Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Загрузка
Стабильный мир в Украине, членство в ЕС и мощная оборонная промышленность – послы Евросоюза обсудили, каким видят мир в Украине и ключевые гарантии мира нашему государству в долгосрочной перспективе. Заседание прошло традиционно в Брюсселе. К европейским послам обратились Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель.Наталья Луценко