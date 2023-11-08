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Валентина Летяк, редактор ленты

Уровень угрозы очень высокий. Россия вывела в море три ракетоносителя

Кораблі РФ
Фото: Getty Images

По состоянию на утро 8 ноября в Черном и Азовском морях на боевом дежурстве находятся 9 российских кораблей. Среди них — три ракетоносителя общим залпом до 24 крылатых ракет Калибр.

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

По данным ВМС, в Черном море находятся восемь вражеских кораблей, в Азовском — один и еще один — в Средиземном море.

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Накануне в Черном море находились 4 боевых корабля РФ и один — в Азовском.

А ракетоносители были заведены в пункты базирования. Однако вечером после длительной паузы враг вывел надводный ракетоноситель — малый ракетный корабль проекта Буян-М, снаряженный 8 ракетами типа Калибр.

Полномасштабная война в Украине длится уже 623-е сутки.

Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Азовське море, Война в Украине, Кораблі, Ракета, Російська агресія, Черное море, Чорноморський флот РФ
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