Рівень загрози дуже високий. Росія вивела в море три ракетоносії

Станом на ранок 8 листопада у Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні перебувають 9 російських кораблів. Серед них – три ракетоносії загальним залпом до 24 крилатих ракет Калібр.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

За даними ВМС, в Чорному морі перебувають вісім ворожих кораблів, в Азовському – один і ще один – у Середземному морі.

Зараз дивляться

Напередодні у Чорному морі перебували 4 бойових кораблі РФ та один – в Азовському.

Натомість ракетоносії були заведені в пункти базування. Проте ввечері після довготривалої паузи ворог вивів надводний ракетоносій – малий ракетний корабль проєкту Буян-М, споряджений 8 ракетами типу Калібр.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 623-тю добу.

Дізнатися, де зараз в Україні оголошено тривогу, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.