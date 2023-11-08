Рівень загрози дуже високий. Росія вивела в море три ракетоносії
Станом на ранок 8 листопада у Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні перебувають 9 російських кораблів. Серед них – три ракетоносії загальним залпом до 24 крилатих ракет Калібр.
Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.
За даними ВМС, в Чорному морі перебувають вісім ворожих кораблів, в Азовському – один і ще один – у Середземному морі.
Напередодні у Чорному морі перебували 4 бойових кораблі РФ та один – в Азовському.
Натомість ракетоносії були заведені в пункти базування. Проте ввечері після довготривалої паузи ворог вивів надводний ракетоносій – малий ракетний корабль проєкту Буян-М, споряджений 8 ракетами типу Калібр.
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