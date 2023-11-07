Поражение ракетоносителя РФ на заводе в Керчи стало уникальной операцией в истории – Defense Express
Поражение российского ракетного корвета Аскольд во временно оккупированной Керчи (Крым) является уникальной операцией. Ведь Украина впервые в истории уничтожила ракетный корабль РФ, еще не введенный в строй.
На это обратил внимание украинский военный портал Defence Express.
Силы обороны Украины ударили по корвету Аскольд проекта Каракурт во время атаки на завод Залив в Керчи. В сети появились фото, подтверждающие значительные повреждения ракетоносителя. Скорее всего, он не подлежит ремонту.
– Украина стала заодно первой в истории, кто уничтожил ракетный корабль врага, который еще не вышел с завода и не был введен в строй своего флота, — отмечают эксперты Defence Express.
Что известно о повреждении ракетоносителя Аскольд
В публикации отмечается, что российский корабль “хоть и остался на плаву, но получил очень критичные повреждения очень важных элементов”.
Силы обороны Украины нанесли удар ракетами SCALP-EG.
В Defence Express обращают внимание, что ракеты попали в центральную часть корпуса корабля Аскольд. Там находились 8 вертикальных пусковых установок для запуска крылатых ракет Калибр или П-800 Оникс.
То есть во время атаки удалось уничтожить основную систему вооружения корвета.
Характер наружных повреждений судна свидетельствует о том, что оккупантам, скорее всего, “придется сдать в утиль большую часть, если не всю, бортовой аппаратуры для управления кораблем”, что расположена на мостике.
Кроме того, дизельные двигатели на кораблях проекта Каракурт находятся в отсеке в центре корпуса. Поэтому вряд ли силовая установка ракетоносителя сможет дальше функционировать.
РФ планировала ввести в строй ракетный корвет Аскольд в декабре 2023 года. Корабль должен был войти в состав Черноморского флота РФ.
Если оккупанты решат восстановить ракетоноситель, им придется это делать “с нуля”.
– Поскольку с пораженными силовой установкой, бортовой аппаратурой управления и главной системой вооружения этот поврежденный корабль – просто набор металлолома, — подытожили в Defence Express.
Удар по Керчи: что известно
Под вечер 4 ноября во временно оккупированной Керчи в Крыму прогремели мощные взрывы.
ВСУ поразили морскую и портовую инфраструктуру завода Залив. В Воздушных силах ВСУ намекнули, что были применены ракеты SCALP-EG.
Впоследствии в ВСУ сообщили о поражении российского ракетоносителя Аскольд – нового корабля проекта Каракурт с технологией “стелс”. Он стоял в доке судостроительного завода. Отмечалось, что корабль получил значительные повреждения “и, возможно, не подлежит ремонту”.
Источник: Defence Express
Фото: СтратКом ВСУ, Telegram-канал Крымский ветер
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