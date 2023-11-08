Сальдо заочно засудили до 15 років в’язниці за держзраду і колабораціонізм
Колаборанта РФ і колишнього Херсонського міського главу Володимира Сальдо заочно засудили за державну зраду до 15 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.
Про це йдеться у повідомленні Малиновського районного суду Одеси. Сальдо визнали винним за трьома статтями Кримінального кодексу України. Серед них:
- державна зрада в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ);
- колабораційна діяльність (ч. 5 ст. 111-1 ККУ);
- виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників (ч. 1 ст. 436-2 ККУ).
За рішенням суду, Сальдо призначено покарання за сукупністю кримінальних правопорушень до 15 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади на 15 років. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляції.
Джерело: Малиновський районний суд Одеси
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