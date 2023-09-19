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Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

В Украине осудили за государственную измену боевика дивизиона “ДНР”, который обстреливал позиции ВСУ

В Украине осудили за государственную измену боевика дивизиона “ДНР”, который обстреливал позиции ВСУ
Фото: Офис генпрокурора

В Украине приговорили к 12 годам тюремного заключения командира дивизиона незаконного вооруженного формирования “ДНР”, которого боевики знают по позывному дядя Петя.

По данным Офиса генерального прокурора, в июле 2014 года житель Донецкой области вступил в “ополчение ДНР” на должность стрелка. В ноябре-декабре того же года его назначили командиром одного из артиллерийских дивизионов, который находился в Торезе.

В этом подразделении дончанин в течение пяти лет отдавал приказы об ударах огнем из гаубичной батареи и регулировал подвоз боевых комплектов для обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

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В Офисе генерального прокурора отметили, что боевик был на ротациях в Красном Луче, Индустрии Луганской области, Кировском, Углегорске и Ольховатке Донецкой области. Из этих населенных пунктов наносили удары по территориям Украины.

В декабре 2019 года осужденный по собственному желанию уволился со “службы”, однако через три года его мобилизовали для участия в полномасштабной войне против Украины. Дядю Петю задержали в апреле 2023 года в Опытном во время боевого столкновения с украинскими защитниками.

Суд признал гражданина Украины виновным в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса). Он приговорен к 12 годам тюремного заключения.

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В Украине осудили за государственную измену боевика дивизиона “ДНР”, который обстреливал позиции ВСУ

Источник: Офис генпрокурора
Война в Украине, Донецкая область, Луганская область, Офис генпрокурора, Суд
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