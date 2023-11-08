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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

ЕС представит пакет санкций, включающий запрет на российские алмазы: Боррель сказал когда

ЕС представит пакет санкций, включающий запрет на российские алмазы: Боррель сказал когда
Фото: Правительственный портал

Европейский Союз на следующей неделе намерен представить очередной пакет санкций против России, который будет включать долговременный запрет на российские алмазы.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Алмазы — один из немногих основных видов российского экспорта, который до сих пор не затронули санкции ЕС, введенные в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году.

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Боррель в комментарии изданию сказал, что министры иностранных дел стран G7 во время двухдневной встречи в Японии поддержала этот шаг, преодолев важное препятствие, которого требовали европейские страны, в частности Бельгия — один из крупнейших мировых торговцев бриллиантами.

— Для того, чтобы страны-члены ЕС были единодушны в вопросе запрета торговли бриллиантами, некоторые из них требовали, чтобы G7 оказала, скажем так, политическую поддержку. Что ж, это было сделано, координация сработала, и мы сможем представить пакет санкций на рассмотрение, — сказал Боррель.

Украина и несколько союзников из Центральной и Восточной Европы уже давно требуют от ЕС запретить торговлю алмазами. В мае лидеры G7 договорились ограничить торговлю и использование российских бриллиантов, в частности с помощью технологий отслеживания.

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Но попытки ввести правовые меры ЕС зашли в тупик, поскольку Бельгия утверждала, что простой запрет на российские камни лишь отвлечет торговлю от ее города Антверпен — глобального центра торговли бриллиантами.

Бельгийские чиновники призвали G7 полностью поддержать договоренность, которая бы ввела глобальный стандарт сертификации алмазов, что позволит всем трейдерам идентифицировать драгоценные камни происхождением из России.

Боррель заявил, что министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США договорились “сократить доходы, которые Россия получает от экспорта”, и прямо указал на “непромышленные алмазы, в частности те, что добываются”.

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В конце октября агентство Bloomberg сообщало, что в новом санкционном пакете ЕС против России может появиться ограничение на торговлю товарами, совокупная стоимость которых достигает около €5 млрд.

Источник: Financial Times
Європейський Союз, Діамант, Жозеп Боррель, Санкції проти Росії
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