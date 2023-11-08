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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

ЄС представить пакет санкцій, що передбачає заборону на російські алмази: Боррель сказав коли

ЄС представить пакет санкцій, що передбачає заборону на російські алмази: Боррель сказав коли
Фото: Урядовий портал

Європейський Союз наступного тижня має намір представити черговий пакет санкцій проти Росії, який передбачатиме довготривалу заборону на російські алмази.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на заяву представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

Алмази – один із небагатьох основних видів російського експорту, який досі не зачепили санкції ЄС, запроваджені у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

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Боррель у коментарі виданню сказав, що міністри закордонних справ країн G7 під час дводенної зустрічі в Японії підтримала цей крок, подолавши важливу перешкоду, якої вимагали європейські країни, зокрема Бельгія – один із найбільших світових торговців діамантами.

– Для того, щоб країни-члени ЄС були одностайними в питанні заборони торгівлі діамантами, деякі з них вимагали, щоб  G7 надала, скажімо так, політичну підтримку. Що ж, це було зроблено, координація спрацювала, і ми зможемо представити пакет санкцій на розгляд, – сказав Боррель.

Україна та кілька союзників з Центральної та Східної Європи вже давно вимагають від ЄС заборонити торгівлю алмазами. У травні лідери G7 домовилися обмежити торгівлю і використання російських діамантів, зокрема за допомогою технологій відстеження.

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Але спроби запровадити правові заходи ЄС зайшли у глухий кут, оскільки Бельгія стверджувала, що проста заборона на російське каміння лише відверне торгівлю від її міста Антверпен – глобального центру торгівлі діамантами.

Бельгійські чиновники закликали G7 повністю підтримати домовленість, яка б запровадила глобальний стандарт сертифікації алмазів, що дозволить усім трейдерам ідентифікувати дорогоцінні камені походженням з Росії.

Боррель заявив, що міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США домовилися “скоротити доходи, які Росія отримує від експорту”, та прямо вказав на “непромислові алмази, зокрема ті, що видобуваються”.

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Наприкінці жовтня агентство Bloomberg повідомляло, що у новому санкційному пакеті ЄС проти Росії може з’явитися обмеження на торгівлю товарами, сукупна вартість яких сягає близько €5 млрд.

Джерело: Financial Times
Європейський Союз, Діамант, Жозеп Боррель, Санкції проти Росії
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