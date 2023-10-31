12-й пакет санкций ЕС может ограничить торговлю России на €5 млрд — СМИ

В новом санкционном пакете Европейского Союза против России может появиться ограничение на торговлю товарами, совокупная стоимость которых достигает около €5 млрд. Это будет уже 12-й пакет санкций, введенный ЕС и направленный против Москвы за ее полномасштабную войну против Украины.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на слова людей, знакомых с этим вопросом, новый пакет будет включать ограничения на экспорт сварочных аппаратов, химикатов и других технологий, используемых в военных целях.

Также рассматривается возможность запрета лицензий на программное обеспечение и ограничения на импорт небольшого количества обработанных металлов и изделий из алюминия, строительных материалов, товаров, связанных с транспортировкой, и бриллиантов.

Сейчас смотрят

Журналист Радио Свобода Рикард Джозвяк в соцсети X написал, что предложение по следующему раунду санкций ЕС против России поступит на следующей неделе.

— Значительную часть пакета составляют ограничения против обхода санкций, товаров двойного назначения и запрет на российские бриллианты, — написал он.

The proposal for the EU’s next round of sanctins on #Russia (12th round) will come next week. Anti-circumvention, dual-use goods and a ban on form large parts of the package. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 31, 2023

Bloomberg пишет, что запрет на импорт алмазов будет зависеть от соглашения G7 об отслеживании и контроле за перемещением драгоценных камней через границы, которое, как ожидается, будет заключено в ближайшее время.

Отдельное внимание Евросоюз будет уделять борьбе с уклонением России от санкций. ЕС, среди прочего, может запретить транзит через российскую территорию большего количества товаров и внести в черный список компании в третьих странах, которые способствуют этой схеме.

В Еврокомиссии, по данным агентства, также обсуждают механизмы улучшения санкций против российской нефти, поскольку ценовые ограничения перестали работать. Ожидается, что пакет также добавит в санкционные списки более 100 физических и 40 юридических лиц.

Предложения по содержанию 12-го пакета санкций еще могут измениться до того, как они будут официально представлены странам-членам. Для одобрения ограничений необходима поддержка всех 27 стран-членов ЕС.

Источник : Bloomberg

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.