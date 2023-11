12-й пакет санкций ЕС может ограничить торговлю России на €5 млрд — СМИ

В новом санкционном пакете Европейского Союза против России может появиться ограничение на торговлю товарами, совокупная стоимость которых достигает около €5 млрд. Это будет уже 12-й пакет санкций, введенный ЕС и направленный против Москвы за ее полномасштабную войну против Украины.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на слова людей, знакомых с этим вопросом, новый пакет будет включать ограничения на экспорт сварочных аппаратов, химикатов и других технологий, используемых в военных целях.

Также рассматривается возможность запрета лицензий на программное обеспечение и ограничения на импорт небольшого количества обработанных металлов и изделий из алюминия, строительных материалов, товаров, связанных с транспортировкой, и бриллиантов.

Журналист Радио Свобода Рикард Джозвяк в соцсети X написал, что предложение по следующему раунду санкций ЕС против России поступит на следующей неделе.

The proposal for the EU’s next round of sanctins on #Russia (12th round) will come next week. Anti-circumvention, dual-use goods and a ban on form large parts of the package. #Ukraine

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 31, 2023