ВСУ ослабляют способность россиян использовать Крым как плацдарм для операций на юге — ISW
Удар по российскому кораблю в Керчи — часть кампании ВСУ по блокированию инфраструктуры РФ в Крыму.
Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).
Указано, что российские и украинские источники опубликовали 7 ноября фотографии, на которых видны значительные повреждения корабля Аскольд класса Каракурт, что, вероятно, сделает его непригодным к эксплуатации в обозримом будущем.
— По оценкам ISW, с июня 2023 года украинские силы проводят кампанию по блокированию российской военной инфраструктуры в оккупированном Крыму, прежде всего объектов ЧФ РФ, с целью ослабить способность российских военных использовать Крым как плацдарм и тыл для проведения российских операций в южной Украине, — говорится в сообщении.
Вечером 4 ноября во время воздушной тревоги прогремели взрывы в Керчи в Крыму. Позже стало известно о повреждении российского ракетоносителя Аскольд, который проходил испытания для дальнейшего вывода в море и нанесения ударов по территории Украины.
Фото: соцсети
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