ЗСУ послаблюють здатність росіян використовувати Крим як плацдарм для операцій на півдні – ISW

Удар по російському кораблю в Керчі – частина кампанії ЗСУ з блокування інфраструктури РФ в Криму.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначено, що російські та українські джерела опублікували 7 листопада фотографії, на яких видно значні пошкодження корабля Аскольд класу Каракурт, що, ймовірно, зробить його непридатним до експлуатації в осяжному майбутньому.

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– За оцінками ISW, з червня 2023 року українські сили проводять кампанію з блокування російської військової інфраструктури в окупованому Криму, насамперед об’єктів ЧФ РФ, з метою послабити спроможність російських військових використовувати Крим як плацдарм і тил для проведення російських операцій у південній Україні, – йдеться у повідомленні.

Надвечір 4 листопада під час повітряної тривоги прогриміли вибухи в Керчі в Криму. Пізніше стало відомо про пошкодження російського ракетоносія Аскольд, який проходив випробування для подальшого виведення в море та завдання ударів по території України.

Фото: соцмережі

Джерело : ISW

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