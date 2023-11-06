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Юлия Захарченко, редактор ленты

Вероятно, не подлежит ремонту: фото последствий удара по российскому ракетоносителю Аскольд

Вероятно, не подлежит ремонту: фото последствий удара по российскому ракетоносителю Аскольд

В Вооруженных силах Украины подтвердили информацию об ударе по российскому ракетоносителю Аскольд — самому новому кораблю проекта Каракурт с технологией стелс.

Он имеет повреждения в результате удара ВСУ по морской и портовой инфраструктуре завода Залив в Керчи во временно оккупированном Крыму.

По имеющейся информации, корабль получил значительные повреждения. Вероятно, он вообще не подлежит ремонту, отмечают в ВСУ.

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Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук намекнул, что ракетоноситель Аскольд могли атаковать крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP-EG.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, этот российский корабль еще не успел принять участие в полномасштабной войне против Украины. Но он проходил испытания, чтобы потом выйти в море.

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Storm Shadow (SCALP-EG)

Фото: СтратКом ВСУ

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Война в Украине, Вибух у Керчі, Керчь, Корабель, Кораблі, Крым, Ракета, ракетний удар
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