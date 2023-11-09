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ГУР анонсирует ряд операций, подобных повреждению корабля Аскольд

ГУР анонсирует ряд операций, подобных повреждению корабля Аскольд
Фото: УНИАН

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отказался комментировать повреждение российского ракетоносителя Аскольд во временно оккупированной Керчи, чтобы не навредить другим подобным операциям.

Об этом он заявил в эфире телеканала Эспрессо.

— Потому что сейчас параллельно идет подготовка к целому ряду похожих операций. Носителей Калибров у Черноморского флота РФ еще достаточно. Мы не единственному Аскольду должны радоваться. Убежден, что в ближайшее время новости будут, — отметил разведчик.

По его словам, в общении с врагом Украина использует разную мотивацию — как идейную, так и меркантильную.

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Взрывы в Керчи прогремели вечером 4 ноября. Затем в Стратегическом командовании ВСУ подтвердили, что были нанесены успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода Залив.

В результате этих ударов поврежден ракетоноситель Аскольд – новый корабль проекта Каракурт с технологией “стелс”. Он стоял в доке судостроительного завода.

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ГУР анонсирует ряд операций, подобных повреждению корабля Аскольд

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Источник: Эпрессо
Андрій Юсов, Война в Украине, Керчь, Кораблі, Крым, Разведка, Російська агресія, Чорноморський флот РФ
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