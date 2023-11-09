ГУР анонсирует ряд операций, подобных повреждению корабля Аскольд

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отказался комментировать повреждение российского ракетоносителя Аскольд во временно оккупированной Керчи, чтобы не навредить другим подобным операциям.

Об этом он заявил в эфире телеканала Эспрессо.

— Потому что сейчас параллельно идет подготовка к целому ряду похожих операций. Носителей Калибров у Черноморского флота РФ еще достаточно. Мы не единственному Аскольду должны радоваться. Убежден, что в ближайшее время новости будут, — отметил разведчик.

По его словам, в общении с врагом Украина использует разную мотивацию — как идейную, так и меркантильную.

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Взрывы в Керчи прогремели вечером 4 ноября. Затем в Стратегическом командовании ВСУ подтвердили, что были нанесены успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода Залив.

В результате этих ударов поврежден ракетоноситель Аскольд – новый корабль проекта Каракурт с технологией “стелс”. Он стоял в доке судостроительного завода.

Источник : Эпрессо

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