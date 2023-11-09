ГУР анонсує низку операцій, подібних до пошкодження корабля Аскольд

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов відмовився коментувати пошкодження російського ракетоносія Аскольд в тимчасово окупованій Керчі, щоб не нашкодити іншим подібним операціям.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Еспресо.

– Тому що зараз паралельно йде підготовка до цілої низки схожих операцій. Носіїв Калібрів у Чорноморського флоту РФ ще достатньо. Ми не єдиному Аскольду маємо радіти. Переконаний, що найближчим часом новини будуть, – зауважив розвідник.

За його словами, у спілкуванні з ворогом Україна використовує різну мотивацію – як ідейну, так і меркантильну.

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Вибухи в Керчі прогриміли надвечір 4 листопада. Потім у Стратегічному командуванні ЗСУ підтвердили, що було завдано успішних ударів по морській і портовій інфраструктурі суднобудівного заводу Залив.

Унаслідок цих ударів пошкоджено ракетоносій Аскольд – новий корабель проєкту Каракурт із технологією “стелс”. Він стояв у доці суднобудівного заводу.

Джерело : Еспресо

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