ГУР анонсує низку операцій, подібних до пошкодження корабля Аскольд
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов відмовився коментувати пошкодження російського ракетоносія Аскольд в тимчасово окупованій Керчі, щоб не нашкодити іншим подібним операціям.
Про це він заявив в ефірі телеканалу Еспресо.
– Тому що зараз паралельно йде підготовка до цілої низки схожих операцій. Носіїв Калібрів у Чорноморського флоту РФ ще достатньо. Ми не єдиному Аскольду маємо радіти. Переконаний, що найближчим часом новини будуть, – зауважив розвідник.
За його словами, у спілкуванні з ворогом Україна використовує різну мотивацію – як ідейну, так і меркантильну.
Вибухи в Керчі прогриміли надвечір 4 листопада. Потім у Стратегічному командуванні ЗСУ підтвердили, що було завдано успішних ударів по морській і портовій інфраструктурі суднобудівного заводу Залив.
Унаслідок цих ударів пошкоджено ракетоносій Аскольд – новий корабель проєкту Каракурт із технологією “стелс”. Він стояв у доці суднобудівного заводу.
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Захисника Євгенія Романа. Росіяни взяли його в полон, розстріляли, фактично стратили, але він вижив і доповз до позицій наших армійців. Євгеній каже, що вижив завдяки Богу і певно тому, що має ще призначення в цьому житті.Оксана Михайлова