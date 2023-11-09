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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Рада отправила в отставку министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта

Гутцайт
Фото: УНИАН

В четверг, 9 февраля, Верховная Рада отправила в отставку министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта.

Как сообщил народный депутат, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, за отставку проголосовали 243 депутата. Против — три, семеро воздержались, еще 62 депутата не голосовали.

Как сообщил депутат Алексей Гончаренко, во время своего выступления перед голосованием по его отставке Гутцайт заявил, что впервые за 4 года выступает в Раде.

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Что известно об отставке министра молодежи и спорта

Сам Вадим Гутцайт прокомментировал свою отставку, сообщив, что после увольнения планирует сосредоточиться на работе в Национальном олимпийском комитете Украины.

Вадим Гутцайт возглавляет министерство с марта 2020 года. Кроме Минмолодежспорта он также руководит Национальным олимпийским комитетом Украины.

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відставка, Вадим Гутцайт, Верховна Рада
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