У четвер, 9 лютого, Верховна Рада відправила у відставку міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта.

Як повідомив народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, за відставку проголосували 243 депутати. Проти – три, семеро утрималися, ще 62 депутати не голосували.

Як повідомив депутат Олексій Гончаренко, під час свого виступу перед голосуванням щодо його відставки Гутцайт заявив, що вперше за 4 роки виступає в Раді.

Зараз дивляться

Також колишній міністр зазначив, що буде продовжувати працювати в Національному олімпійському комітеті.

Що відомо про відставку міністра молоді та спорту

Сам Вадим Гутцайт прокоментував свою відставку, повідомивши, що після звільнення планує зосередитися на роботі в Національному олімпійському комітеті України.

Вадим Гутцайт очолює міністерство з березня 2020 року. Окрім Мінмолодьспорту він є керівником Національного олімпійського комітету України.



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.