Рада відправила у відставку міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта
У четвер, 9 лютого, Верховна Рада відправила у відставку міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта.
Як повідомив народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, за відставку проголосували 243 депутати. Проти – три, семеро утрималися, ще 62 депутати не голосували.
Як повідомив депутат Олексій Гончаренко, під час свого виступу перед голосуванням щодо його відставки Гутцайт заявив, що вперше за 4 роки виступає в Раді.
Також колишній міністр зазначив, що буде продовжувати працювати в Національному олімпійському комітеті.
Що відомо про відставку міністра молоді та спорту
Сам Вадим Гутцайт прокоментував свою відставку, повідомивши, що після звільнення планує зосередитися на роботі в Національному олімпійському комітеті України.
Вадим Гутцайт очолює міністерство з березня 2020 року. Окрім Мінмолодьспорту він є керівником Національного олімпійського комітету України.
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